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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Cuma öğleden önce yola çıkın’

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‘Cuma öğleden önce yola çıkın’

Yandex Navigasyon, yaptığı analiz çalışmasıyla daha rahat bir bayram yolculuğunun haritasını çıkardı. Analiz için 2019’un Ramazan Bayramı trafik verileri ile 2018’in hem Ramazan hem de Kurban Bayramı tatili trafik verileri incelendi. Trafik sıkışma noktaları ve saat yoğunlukları belirlenerek sürücüler için önemli ipuçları hazırlandı.

Son üç bayram tatili dönemine bakıldığında, en fazla yola çıkılan günün bayramdan önceki cuma günü olduğu görülüyor. Cuma günü öğleden önce hareket edenler trafiğe daha az takılıyor. Yandex bu yıl da kullanıcılarına 9 Ağustos Cuma günü öğleden önce yola çıkmalarını öneriyor. Daha trafiksiz bir yolculuk için bir diğer öneri ise 10 Ağustos Cumartesi öğleden sonraki saatler.

İstanbul Avrupa yakasından TEM’i kullanarak İzmit’e gitmek, normal zamanlarda ortalama 80-100 dakika. Bayram tatilinde ise bu sürenin özellikle cuma akşam ile cumartesi sabah saatleri arasında 270 dakikaya kadar çıkması bekleniyor. Bayramın ilk gününde öğleden itibaren bu sürenin normal ortalamalara düşeceği tahmin ediliyor.

İzmit–Gerede arası, Anadolu otoyolunu kullanarak birçok farklı istikamete gidecek sürücüler için önemli bir rota. Bu iki bölge arasındaki yolculuk normal bir günde ortalama 100–120 dakika. Bayramda ise aynı yolculuğun 235 dakikaya çıkması öngörülüyor. Önceki bayramlarda, İzmit–Gerede arasında trafiğin en yoğun olduğu zamanların cuma 17.00 ile pazar 15.00 saatleri arasında olduğu görüldü.

Bayram trafiğinde en fazla değişimlerden biri Antalya–Alanya – Gazipaşa güzergâhında yaşanıyor. Bu noktalar arası yolculuk süresi normal zamanda 115 dakika iken, bayramda 160 dakikaya çıkması bekleniyor. Yoğunluğun cumartesi 09.00’dan başlayarak aynı günün akşamına kadar sürmesi öngörülüyor.

Samsun’dan başlayan ve Doğu Karadeniz boyunca devam eden sahil yolu, trafik yoğunluğu ile dikkati çekiyor. Samsun–Rize arasındaki rota normal zamanda 300 dakika civarında sürerken, bu sürenin bayram tatilinde 400 dakikaya kadar çıkması bekleniyor. Bu bölgede en yoğun zamanların ise cuma sabahı başlayıp akşam 19.00 civarına kadar yaşanacağı ve cumartesi günü 09.00’da tekrar başlayarak akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. 

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