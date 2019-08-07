‘Cuma öğleden önce yola çıkın’

Son üç bayram tatili dönemine bakıldığında, en fazla yola çıkılan günün bayramdan önceki cuma günü olduğu görülüyor. Cuma günü öğleden önce hareket edenler trafiğe daha az takılıyor. Yandex bu yıl da kullanıcılarına 9 Ağustos Cuma günü öğleden önce yola çıkmalarını öneriyor. Daha trafiksiz bir yolculuk için bir diğer öneri ise 10 Ağustos Cumartesi öğleden sonraki saatler.

İstanbul Avrupa yakasından TEM’i kullanarak İzmit’e gitmek, normal zamanlarda ortalama 80-100 dakika. Bayram tatilinde ise bu sürenin özellikle cuma akşam ile cumartesi sabah saatleri arasında 270 dakikaya kadar çıkması bekleniyor. Bayramın ilk gününde öğleden itibaren bu sürenin normal ortalamalara düşeceği tahmin ediliyor.

İzmit–Gerede arası, Anadolu otoyolunu kullanarak birçok farklı istikamete gidecek sürücüler için önemli bir rota. Bu iki bölge arasındaki yolculuk normal bir günde ortalama 100–120 dakika. Bayramda ise aynı yolculuğun 235 dakikaya çıkması öngörülüyor. Önceki bayramlarda, İzmit–Gerede arasında trafiğin en yoğun olduğu zamanların cuma 17.00 ile pazar 15.00 saatleri arasında olduğu görüldü.

Bayram trafiğinde en fazla değişimlerden biri Antalya–Alanya – Gazipaşa güzergâhında yaşanıyor. Bu noktalar arası yolculuk süresi normal zamanda 115 dakika iken, bayramda 160 dakikaya çıkması bekleniyor. Yoğunluğun cumartesi 09.00’dan başlayarak aynı günün akşamına kadar sürmesi öngörülüyor.

Samsun’dan başlayan ve Doğu Karadeniz boyunca devam eden sahil yolu, trafik yoğunluğu ile dikkati çekiyor. Samsun–Rize arasındaki rota normal zamanda 300 dakika civarında sürerken, bu sürenin bayram tatilinde 400 dakikaya kadar çıkması bekleniyor. Bu bölgede en yoğun zamanların ise cuma sabahı başlayıp akşam 19.00 civarına kadar yaşanacağı ve cumartesi günü 09.00’da tekrar başlayarak akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.