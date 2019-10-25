Cuma namazı bugün saat kaçta? 2019 cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saati Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da da ana gündem konularından biri. Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘dünya namaz vakitleri’ sayfasıyla vatandaşların cuma namazı sorularına resmi sayfasından yanıt verdi. Namaz saatleri her hafta bölgeden bölgeye, ilden ile birkaç dakikalık değişikler gösteriyor. Peki, 25 Ekim’de cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınacak? İşte, il il cuma namazı saatleri...
25 Ekim tarihli Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. Namaz ibadetini hakkıyla ve cemaatle birlikte yerine getirmek isteyen İstanbullular da erken saatlerden itibaren Cuma namazının vaktini öğrenmeye çalışıyor. Cuma namazı saatleri 81 ilde farklılık gösteriyor ve saatler her hafta birkaç dakika fark ediyor.
İstanbul’daki vatandaşlar cuma namazını geçtiğimiz haftaya göre 1 dakika erken kılacak. Cuma namazının bu haftaki saati 12.53 olarak belirlendi.
Ayrıca İstanbul'un ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ikamet ettikleri ilçedeki cuma namazı vakitlerini “Dünya Namaz Vakitleri” sayfasından öğrenebilirler.
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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
4 rekat cumanın ilk sünneti, 2 rekat cumanın farzı, 4 rekat cumanın son sünneti, 4 rekat Zuhri ahir, 2 rekat vaktin son sünneti.
4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Zuhr-i ahir namazı, öğle namazının farzı gibi kılınır sadece "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.
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