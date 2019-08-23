Cuma namazı saat kaçta? Tüm illerin Cuma namazı saati
Cuma namazı saati, öğle saatlerinde ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere gidecek olan birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna alacakları cevaba göre ibadetlerini saat kaçta yerine getireceklerini öğrenecek olan vatandaşlar, buna göre hazırlıklarını tamamlayacak. İşte, 23 Ağustos Cuma gününe dair namaz saatleri bilgisi
Cemaatle birlikte ibadetlerini eda edecek olan birçok vatandaş, illerindeki Cuma namazı saatini sorgulamaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Cuma namazının saat kaçta kılınacağı öğrenilebilecek. İşte, Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı hakkında detaylı bilgiler
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı, İstanbul'da 13.12, Ankara'da 12.56, İzmir'de 13.19, Antalya'da 13.05, Bursa'da 13.12'de kılınacak. Diğer illerin Cuma namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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ABDEST NASIL ALINIR?
Abdest alınması hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler şu şekilde;
1) Önce kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.
2) Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
4) Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.
5) Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
6) Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
7) Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
8) Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
9) Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
10) Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
11) Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.
12) Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
13) Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.
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