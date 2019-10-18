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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Ankara'da cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

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Ankara'da cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma günlerine özgü olan ve cemaatle birlikte kılınan cuma namazını vaktini kaçırmadan kılmak isteyen Ankaralılar, 18 Ekim Cuma namazı saatini sorguluyor. 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konuya dair bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

Ankara cuma namazı saati, şehirde günün en çok merak edilen konularından oldu. Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, Ankara’da ikamet eden vatandaşlar cuma namazı saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 18 Ekim 2019 Ankara cuma namazı saati...

Ankaralılar cuma namazı saatini araştırmaya başladı. Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 18 Ekim 2019'da Ankara'da saat 12:39'da kılınacak. Diğer illere ait Cuma namazı saatlerini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NEDİR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur. 

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