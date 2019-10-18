Ankara'da cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma günlerine özgü olan ve cemaatle birlikte kılınan cuma namazını vaktini kaçırmadan kılmak isteyen Ankaralılar, 18 Ekim Cuma namazı saatini sorguluyor. 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konuya dair bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
Ankara cuma namazı saati, şehirde günün en çok merak edilen konularından oldu. Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, Ankara’da ikamet eden vatandaşlar cuma namazı saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 18 Ekim 2019 Ankara cuma namazı saati...
Ankaralılar cuma namazı saatini araştırmaya başladı. Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 18 Ekim 2019'da Ankara'da saat 12:39'da kılınacak. Diğer illere ait Cuma namazı saatlerini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.
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CUMA NAMAZI NEDİR?
Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
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