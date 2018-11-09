Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Kasım tüm illerin Cuma saati
Cuma saat kaçta kılınacak sorusuna internet üzerinden cevap arayan binlerce kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı saat bilgilerinden faydalanmak istiyor. Özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde merak konusu olan Cuma saati bilgisi, illere göre farklılık gösteriyor. Peki, tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet'in bilgilerine göre Cuma saati bilgisi
Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, günün ilk saatleri itibariyle ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kentlerinde kılacakları namazın saatleri hakkında bilgi edinerek hazırlıklarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 9 Kasım Cuma saati hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, Cuma saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Güneşin doğuş ve batış zamanlamasına göre değişkenlik gösteren namaz saatleri hakkında bilgileri yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 Kasım Cuma namazı saatlerini paylaştı. Diyanet'ten alınan bilgilere göre Cuma namazı bugün Ankara'da 12.38'de kılınacak. İstanbul'da ise Cuma Namazı'nın idrak edileceği saat 12.54 olacak. Cuma saati İzmir'de 13.01, Adana'da 12.28, Antalya'da 12.47, Bursa'da ise 12.54'te eda edilecek. Tüm illerin namaz saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZINA ÜÇ KEZ GİTMEYENİN NİKAHI DÜŞER Mİ?
Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler.
Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkâr ifadeler taşıyan hadisler, Cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar. Bu hadislerden bir kısmında Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birtakım insanlar ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma, 40); “Her kim önemsemediği için üç Cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebû Davûd, Salât, 212).
Buna göre, özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkâr etmedikçe ve hafife almadıkça; cumayı üç kez terk etmekle nikâhı düşmez.
CUMA İSLAM DİNİNE MUVAFFAK KILINDI
Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma, haftalık ibadet günü olarak daha önce yahudi ve hıristiyanlar için tayin ve takdir edilmiş, fakat onlar bu konuda ihtilâfa düşerek yahudiler cumartesiyi, hıristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü olarak benimsemişler, Allah da cuma gününü Müslümanlara nasip etmiş, onları bu konuda hakka ulaşmaya muvaffak kılmıştır (Müslim, “CumǾa”, 19-23).
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