Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 30 Kasım tüm illerin Cuma saati
Cuma namazı saati, kasım ayının son cuma gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başlandı. Cemaatle birlikte camilerde kılınan Cuma namazının saatini merak eden birçok kişi, Diyanet'in yayımladığı bilgiler ışığında cevap arıyor. Peki, bu hafta İstanbul, Ankara ve diğer tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, 30 Kasım tarihinde ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Öğle saatlerinde Cuma saati bilgisine göre harekete geçecek olan binlerce kişi, Diyanet'in Cuma namazı saati bilgilerini sorgulamaya devam ediyor. Peki, il ve ilçelerindeki namaz saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşların araştırdığı Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Camilerde cemaatle birlikte gerçekleştirilen Cuma namazı ibadeti, bu hafta Ankara'da 12.43'de kılınacak. İstanbul'da ise Cuma Namazı'nın idrak edileceği saat 12.59 olacak. Cuma saati İzmir'de 13.06, Adana'da 12.33, Antalya'da 12.52, Bursa'da ise 12.58'de eda edilecek. Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZINA ÜÇ KEZ GİTMEYENİN NİKAHI DÜŞER Mİ?
Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler.
Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkâr ifadeler taşıyan hadisler, Cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar. Bu hadislerden bir kısmında Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birtakım insanlar ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma, 40); “Her kim önemsemediği için üç Cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebû Davûd, Salât, 212).
Buna göre, özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkâr etmedikçe ve hafife almadıkça; cumayı üç kez terk etmekle nikâhı düşmez.
CUMA MÜSLÜMANLARIN HAFTALIK BAYRAMIDIR
Bu iki bayramın dışında cuma gününün de müslümanlar için haftalık bir bayram olduğunu belirtmek gerekir. Bir hadiste cuma günü için “Şüphesiz bu, Allah’ın müslümanlara tahsis ettiği bir bayram günüdür. Cumaya gelecek kimse yıkanmalı, varsa güzel koku sürünmelidir; ayrıca misvak kullanmanızı da tavsiye ederim” (İbn Mâce, “İkāmetü’s-salât”, 83) denilmiştir.
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