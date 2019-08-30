Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 30 Ağustos Cuma namazı saatleri
Cuma namazı ibadeti için geri sayım devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı için camilere ziyaretçi akını olacak. Ezan okunuş saati Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ilinde farklılık gösteriyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? 30 Ağustos Cuma namazı saatleri
Her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazının bu haftaki saati merak konusu oldu. Bu mübarek günde cuma namazı ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden namaz saatlerini inceliyor.
Cuma namazı, 30 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da 13.10, Ankara'da 12.54, İzmir'de 13.17'de kılınacak. Diğer illerin Cuma namazı saatlerini görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz
Cuma namazının diğer illerde saat kaçta kılındığını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeteri olacak. Linke tıkladıktan sonra şehir seç bölümünden seçiminizi gerçekleştirip ilinizdeki namaz saatlerini görüntüleyebilirsiniz.
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