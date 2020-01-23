Cuma namazı saat kaçta kılınacak? (24 Ocak) Diyanet İstanbul Ankara ve tüm illerin cuma namazı vakitlerini açıkladı

Türkiye'nin 7 bölge 81 ilinde ikamet eden vatandaşlar cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kalabalık kentlerde ikamet eden vatandaşlar, bu illerde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Abdestlerini alıp camilere gidecek olan Müslümanlar, 24 Ocak cuma namazı vakitlerini sorguluyor. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet bilgisine göre il il 24 Ocak cuma namazı saatleri.

24 OCAK CUMA NAMAZI SAATLERİ

Diyanet bilgisine göre cuma namazı saatleri açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 24 Ocak'ta cuma namazı saatleri şöyle;

İstanbul'da cuma namazı saat 13:21'de,

İzmir'de cuma namazı saat 13:28'de,

Ankara'da cuma namazı saat 13:05'te,

Bursa'da cuma namazı saat 13:21'de,

Adana'da cuma namazı saat 12:56'da kılınacak.

Diğer illere ait cuma namazı saatlerini görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).