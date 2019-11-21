Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Kasım il il cuma namazı vakitlerini Diyanet açıkladı
Cuma gününün gelmesiyle beraber, cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye geneli il il cuma namazı saatlerini internet sitesi üzerinden açıkladı. Cuma namazı, her ilde dakika ve saat olarak farklılık gösteriyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet bilgisi doğrultusunda 22 Kasım İstanbul, Ankara İzmir ve diğer illerin cuma namazı vakitleri.
Türkiye'nin 7 bölge 81 ilinde değişen cuma namazı saatleri, cuma namazı ibadetini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle, İstanbul ve Ankara gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerde bu hafta cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen Müslümanlar, Diyanet tarafından açıklanan 22 Kasım cuma namazı saatlerini merak ediyor. İşte, Türkiye geneli 22 Kasım Cuma namazı saatleri.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı 22 Kasım günü İstanbul'da 12:55'te, Ankara'da 12:40'ta, İzmir'de 13:02'de, Bursa'da 12:55'te, Adana'da 12:30'da kılınacak.
Diğer tüm illerin cuma namazı saatlerini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
22 KASIM İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN
CUMA NAMAZININ FARZ OLUŞU HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Fukahaya göre, cuma namazının farz oluşu, Kitap, sünnet ve icma ile sabit olup, bu konuda herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Fukahanın bu konudaki delilleri ise şunlardır:
Allah, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ın zikrine gidin ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır.”
Görüldüğü gibi ayette cuma namazına gitmek emredilmiştir. Buradaki emir ise vücub ifade eden türdendir. Sa’y (amel etmek, gitmek, çalışıp çaba sarf etmek) ise ancak vacip olan bir durum içindir. Keza, ayette insanların cuma namazından geri kalmamaları için alışveriş yasaklanmıştır. Şayet cuma namazı vacip olmamış olsaydı mubâh olan alışveriş yasaklanmazdı. Sünnette de cuma namazının farziyetine delalet eden birçok hadis varid olmuştur. Ulema, cumanın farziyeti hususunda farklı hadisleri delil olarak kullanmıştır. Bunları şöyle zikredebiliriz:
“Cuma, cemaat halinde her Müslümana Allah’ın hakkı olarak bir vazifedir. Ancak şu dört sınıf müstesna; Başkasının mülkü olan köle, kadın, çocuk, hasta.”
“Cuma namazı, ezanı işiten kimse üzerinedir.”
“Cumaya gitmek, ihtilam gören (ergenlik çağına giren) herkese gereklidir.”
Cumanın farziyetine delil getirilen hadislerden biri de şudur:
“Muhakkak ki Allah, bu makamımda, bu ayımda, bu senemde size cumayı farz kılmıştır. Hayatımda veya benden sonra, adil olsun zalim olsun bir imamı olduğu halde hafife alarak ya da inkar ederek kim onu terk ederse, Allah onun birliğini bozsun, işini bereketli kılmasın.”
Hz. Peygamber (sav) zamanından günümüze kadar ulaşan uygulama da cuma namazının farziyeti hususunda Müslümanların icmaı olarak kabul edilmiştir.
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