Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Ekim il il cuma namazı saatleri
Mübarek cuma gününün gelmesiyle beraber, "cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu vatandaşların yanıt aradığı konulardan oldu. Yaşadıkları şehirlere göre, cuma namazının kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi doğrultusunda il il cuma namazı vakitlerini araştırıyor. İşte, 18 Ekim İstanbul Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin cuma namazı saatlerini sizler için derledik...
Cuma gününde namaz ibadetini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar, cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 ilinde camilere gidip cemaatle beraber saf tutacak olanlar, bu hafta cuma namazının yaşadıkları illerde kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet bilgisine göre, Türkiye geneli 18 Ekim 2019 cuma namazı saatleri....
18 EKİM CUMA NAMAZI SAATLERİ
Cuma namazı 18 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da 12:54'te, Ankara'da 12:39'da, İzmir'de 13:02'de, Adana'da 12:29'da, Bursa'da 12:54'te kılınacak.
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Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?
Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.
Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).
Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).
Cuma namazının hükmü nedir?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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