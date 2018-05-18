Cuma namazı bugün saat kaçta? Cuma namazı vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

Cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, 'Cuma namazı saat kaçta? Ezan saat kaçta okunacak?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Cuma namazı saatleri Türkiye'nin Güney'inden Kuzey'ine, Doğu'sundan Batı'sına farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Bakanlığı, tüm illerin ezan okunuş saatlerini resmi sayfası üzerinden duyuruyor. Peki cuma namazı bugün saat kaçta? İşte il il cuma namazı saatleri

18 MAYIS CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma günlerine özgü bir namaz olan ve milyonlarca Müslümanın katılımıyla camilerde kılınan cuma namazının bugün saat kaçta kılınacağını, cuma ezanının kaçta okunacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı cuma namazı saatlerini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa cuma namazı saatleri..

Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İstanbul'da saat 13:07'de, Ankara'da saat 12:51'de, İzmir'de ise saat 13:14'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.

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CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma gününün özelliklerinden biri ve en önde geleni Cuma namazıdır. Cuma namazı hicret esnasında farz kılınmıştır. Peygamberimiz ilk Cuma namazını, Ranûna vadisinde kıldırmıştır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağırıldığınızda, alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." buyurmaktadır (Cum'a, 62/9). Cuma namazı, farz namazlardan olup, Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır.

Cumanın farzı iki rekattır. Hanefîlere göre farzdan önce dört ve sonra da dört rekat sünnet kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farz kılınmıştır; kadınlara, yolculara ve cemaata gelemeyecek kadar mazereti olanlara farz değildir. Bununla birlikte, Cuma namazını kılmaları halinde geçerli olup, ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Hanefîlere göre Cuma namazının Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınması, namazdan önce hutbe okunması, Cuma kılınan yerin halka açık olması, imam hariç en az üç kişilik bir cemaatin olması, Cuma kılınan yerin şehir hükmünde olması gerekir. Cuma günü namazdan önce gusül abdesti almak, temizlik yapmak ve namaza hazırlanmak, temiz elbiseler giymek, güzel kokular sürünmek Cuma'nın adabındandır.

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hurriyet.com.tr'nin okurları için hazırladığı Ramazan sayfasından Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerini sorgulayabilir, teravih namazı saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra Ramazan sayfamızdan Ramazan'a dair tüm merak edilen soruların cevaplarını bulabilir, ayrıca 'ramazanda sağlık' ve 'bugün ne pişirsem' bölümlerinden de faydalanabilirsiniz.

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