Cuma namazı bugün saat kaçta? 20 Nisan cuma namazı saatleri

Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, cuma ezanın kaçta okunacağı ve cuma namazının saat kaçta kılınacağına dair araştırmalar hız kazandı. Bu mübarek günde cuma namazı ibadetini zamanında yapmak ve saati kaçırmak istemeyen vatandaşlar yaşadıkları illerdeki cuma namazı saatlerini sorguluyor. Her gün birkaç dakika fark eden cuma namazı saatlerinin bugün saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, sorularına internette cevap arıyor. Peki, cuma ezanı bugün saat kaçta okunacak? Cuma namazı bugün saat kaçta okunacak?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Her hafta cuma günü olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar, öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, cuma namazı saati araştırmalarına başladı. Türkiye’nin doğusundan batısına ve kuzeyinden güneyine farklılık gösteren Cuma namazı vaktinin bugün saat kaçta olduğu sorgulanıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, il il Cuma namazı saatleri...

Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İstanbul'da saat 13:09, Ankara'da saat 12:54, İzmir'de ise saat 13:17'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır. Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir. Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. ilk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur. Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur. Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur. Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir. Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır. Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur. Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CEMAATLE NAMAZININ ÖNEMİ

İslam dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde beş vakit namazın bir arada eda edilmesi (Bakara, 2/43), haftada bir cuma namazının ve senede iki kez olan bayram namazlarının topluca kılınması, müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, görüşüp kaynaşmalarına, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir işlev üstlenmektedir. Bu bakımdan cemaatle namaz, istenen birlik ruhunu sağlamlaştırıcı ve devam ettirici bir rol üstlenmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), farz kılınışından itibaren hayatının son zamanlarına kadar beş vakit namazı sürekli kendisi cemaate imam olarak kıldırmış, Müslümanları da namazları cemaatle kılmaya teşvik etmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 49).