Cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri

Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı saati araştırmaları saatler öncesinden başladı. Milyonlarca Müslüman vatandaş Mayıs ayının ilk cuma namazı ibadetini zamanında yapmak için 4 Mayıs Cuma günü cuma namazının saat kaçta kılınacağını soruşturuyor. Cuma namazı saatleri Türkiye’nin doğusundan batısına ve kuzeyinden güneyine farklılık gösteriyor ayrıca her hafta ezan saatleri birkaç dakika fark ediyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri Bakanlığı’nın resmi sayfası üzerinden de paylaşılan Cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bugün Mayıs ayının ilk cumasını karşılayan vatandaşlar, öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı hazırlıklarına başladı. Cuma günlerine özgü bir namaz olan ve milyonlarca Müslümanın katılımıyla camilerde kılınan cuma namazının bugün saat kaçta kılınacağını, cuma ezanının kaçta okunacağını merak eden vatandaşlar, bu konuları internette sorguluyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa cuma namazı saatleri...

Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 4 Mayıs 2018’de İstanbul'da saat 13:07'de, Ankara'da saat 12:51'de, İzmir'de saat 13:14'de, Bursa'da saat 13:07'de okunacak ezanların ardından kılınacak.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır. Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir. Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. ilk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur. Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur. Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur. Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir. Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır. Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur. Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.