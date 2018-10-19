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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.10.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Cuma namazı saat kaçta? 19 Ekim Cuma namazı saatleri

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Cuma namazı saat kaçta? 19 Ekim Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saati için araştırmalar 19 Ekim sabahının ilk dakikalarından itibaren başladı. Namaz ibadetini cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, ‘Cuma namazı saat kaçta, ezan saat kaçta okunacak?’ gibi sorulara arama motorları üzerinden yanıt arıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da resmi sayfası üzerinden duyurduğu 19 Ekim Cuma namazı saatleri

Cuma günlerinin en önemli ibadeti olan cuma namazı için kısa bir süre kaldı, saat detayına yönelik araştırmalar hız kazandı. 2018 ekim ayının üçüncü cuma namazını da hakkıyla kılmak isteyen Müslümanlar ikamet ettikleri il veya ilçede ezan okunuş saatini merak ediyor. Namaz ibadeti Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ilinde farklı saatlerde yerine getiriliyor. Örneğin; 19 Ekim tarihinde Türkiye’nin en doğusu olan Hakkari’de 11.56’da; en batısı Edirne’de ise 13.05’te kılınıyor. İşte, cuma namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bugünkü tablosuna göre, İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar cuma namazını saat 12.55’te, Ankara’da ikamet edenler ise 12.40’da kılacak. Farklı il ve ilçelerdeki namaz vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten yaşadığınız bölgenin cuma namazı saatini öğrenebilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

19 EKİM CUMA HUTBESİ

MADDİ VE MANEVİ ARINMA: TEMİZLİK

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, mümini maddeten ve manen temizleyen abdest, gusül ve teyemmümü emrettikten sonra şöyle buyurmuştur: “Allah size
herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.”

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah her türlü noksanlıktan, kusurdan münezzehtir, davranışlarında, sözlerinde nezih olan kullarını sever; temizdir, temiz kullarını sever.”2

Aziz Müminler!

Temizlik; maddi ve manevi anlamda kirden arınmak, pak ve nezih hale gelmektir. Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği bedeni, iman ile huzura kavuşmuş kalbi duru tutmaktır. Temizlik hem sağlıklı bir hayatın kaynağı hem de mümini kötülükten alıkoyan namaz gibi kıymetli bir ibadetin ön şartıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

İslam; maddi ve manevi her türlü temizliğe teşvik eden bir fıtrat ve hayat dinidir. Kâinat daimi bir yenilenme ve arınma içindedir. Yeryüzündeki bütün canlılar, fıtratları gereği temiz olmaya çalışır. Ancak temizlik hususunda, eşref-i mahlûkat olan insanoğlunun bütün canlılar içinde ayrı bir yeri ve sorumluluğu vardır. Nitekim doğayı kirleten de, temiz tutacak olan da odur.

Değerli Müminler!

Temizlik bir yönüyle maddi kirlerden arınmadır. Vücudumuzun sıhhati, iç âlemimizin huzuru temizlikte saklıdır. İnsan olmanın onuruna yakışan vücut temizliği,
ağız ve diş bakımı maddi temizliğin başında yer alır.

Sevgili Peygamberimiz de ümmetine zor gelmeyeceğini bilse her namaz vaktinde misvakla ağız temizliğini emredecek kadar bu konuyu önemsemiştir.

CUMA HUTBESİNİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

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