Cuma namazı saat kaçta? 19 Ekim Cuma namazı saatleri
Cuma namazı saati için araştırmalar 19 Ekim sabahının ilk dakikalarından itibaren başladı. Namaz ibadetini cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, ‘Cuma namazı saat kaçta, ezan saat kaçta okunacak?’ gibi sorulara arama motorları üzerinden yanıt arıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da resmi sayfası üzerinden duyurduğu 19 Ekim Cuma namazı saatleri
Cuma günlerinin en önemli ibadeti olan cuma namazı için kısa bir süre kaldı, saat detayına yönelik araştırmalar hız kazandı. 2018 ekim ayının üçüncü cuma namazını da hakkıyla kılmak isteyen Müslümanlar ikamet ettikleri il veya ilçede ezan okunuş saatini merak ediyor. Namaz ibadeti Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ilinde farklı saatlerde yerine getiriliyor. Örneğin; 19 Ekim tarihinde Türkiye’nin en doğusu olan Hakkari’de 11.56’da; en batısı Edirne’de ise 13.05’te kılınıyor. İşte, cuma namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bugünkü tablosuna göre, İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar cuma namazını saat 12.55’te, Ankara’da ikamet edenler ise 12.40’da kılacak. Farklı il ve ilçelerdeki namaz vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten yaşadığınız bölgenin cuma namazı saatini öğrenebilirsiniz.
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19 EKİM CUMA HUTBESİ
MADDİ VE MANEVİ ARINMA: TEMİZLİK
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, mümini maddeten ve manen temizleyen abdest, gusül ve teyemmümü emrettikten sonra şöyle buyurmuştur: “Allah size
herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.”
Okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah her türlü noksanlıktan, kusurdan münezzehtir, davranışlarında, sözlerinde nezih olan kullarını sever; temizdir, temiz kullarını sever.”2
Aziz Müminler!
Temizlik; maddi ve manevi anlamda kirden arınmak, pak ve nezih hale gelmektir. Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği bedeni, iman ile huzura kavuşmuş kalbi duru tutmaktır. Temizlik hem sağlıklı bir hayatın kaynağı hem de mümini kötülükten alıkoyan namaz gibi kıymetli bir ibadetin ön şartıdır.
Kıymetli Müslümanlar!
İslam; maddi ve manevi her türlü temizliğe teşvik eden bir fıtrat ve hayat dinidir. Kâinat daimi bir yenilenme ve arınma içindedir. Yeryüzündeki bütün canlılar, fıtratları gereği temiz olmaya çalışır. Ancak temizlik hususunda, eşref-i mahlûkat olan insanoğlunun bütün canlılar içinde ayrı bir yeri ve sorumluluğu vardır. Nitekim doğayı kirleten de, temiz tutacak olan da odur.
Değerli Müminler!
Temizlik bir yönüyle maddi kirlerden arınmadır. Vücudumuzun sıhhati, iç âlemimizin huzuru temizlikte saklıdır. İnsan olmanın onuruna yakışan vücut temizliği,
ağız ve diş bakımı maddi temizliğin başında yer alır.
Sevgili Peygamberimiz de ümmetine zor gelmeyeceğini bilse her namaz vaktinde misvakla ağız temizliğini emredecek kadar bu konuyu önemsemiştir.
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