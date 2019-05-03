Cuma namazı İstanbul ve Ankara'da saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara cuma namazı saatleri
Mayıs'ın ilk cuma gününü idrak eden milyonlarca vatandaş, bu mübarek günde kılacakları cuma namazının vaktini kaçırmamak adına, namaz saati araştırmalarına hız verdi. İstanbul ve Ankara'da ikamet eden vatandaşlar da öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, cuma namazı saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, 3 Mayıs'ta cuma namazı İstanbul ve Ankara'da saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı saatleri, her hafta cuma günü olduğu gibi bu hafta da en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Ramazan'dan önceki son, Mayıs ayı içinde ise kılınacak ilk cuma namazının saat kaçta olduğunu merak eden İstanbul ve Ankaralı vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı cuma namazı saatlerini sorguluyor. İşte, 3 Mayıs İstanbul ve Ankara cuma namazı saatleri...
Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 3 Mayıs 2019'da İstanbul'da saat 13:06'da Ankara'da ise 12:51'de kılınacak. Diğer illere ait Cuma namazı saatlerini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.
İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABDEST NASIL ALINIR?
Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.
Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.
Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.
Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.
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