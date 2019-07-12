Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatleri erken saatlerden itibaren gündeme geldi. İkamet ettikleri veya bulundukları ilçedeki cuma namazının kılınacağı saati merak eden vatandaşlar, ezan okunuş saatlerini inceliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin cuma namazı saati merak ediliyor. Peki, bugün cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 12 Temmuz cuma namazı saatleri
Her hafta saati değişen cuma namazının bu haftaki saati Türkiye'nin dört bir yanında merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, camilerin ön safhalarında yer edinebilmek için saat araştırmalarına günün ilk ışıklarından itibaren başladı. Peki, cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı, bu hafta İstanbul'da 13.15, Ankara'da 12.59, İzmir'de 13.22, Antalya'da 13.08, Bursa'da ise 13.14'de kılınacak. Cuma namazının diğer illerde saat kaçta kılındığını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeteri olacak. Linke tıkladıktan sonra şehir seç bölümünden seçiminizi gerçekleştirip ilinizdeki namaz saatlerini görüntüleyebilirsiniz.
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