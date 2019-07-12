Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri
GeriGündem Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
12.07.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri erken saatlerden itibaren gündeme geldi. İkamet ettikleri veya bulundukları ilçedeki cuma namazının kılınacağı saati merak eden vatandaşlar, ezan okunuş saatlerini inceliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin cuma namazı saati merak ediliyor. Peki, bugün cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 12 Temmuz cuma namazı saatleri

Her hafta saati değişen cuma namazının bu haftaki saati Türkiye'nin dört bir yanında merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, camilerin ön safhalarında yer edinebilmek için saat araştırmalarına günün ilk ışıklarından itibaren başladı. Peki, cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı, bu hafta İstanbul'da 13.15, Ankara'da 12.59, İzmir'de 13.22, Antalya'da 13.08, Bursa'da ise 13.14'de kılınacak. Cuma namazının diğer illerde saat kaçta kılındığını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeteri olacak. Linke tıkladıktan sonra şehir seç bölümünden seçiminizi gerçekleştirip ilinizdeki namaz saatlerini görüntüleyebilirsiniz.

NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
MSB resmen duyurdu: S-400 teslimatı başladı
3 ilde son bir ayda 12 kişi öldü! 'Bu belirtiler varsa hastaneye gidin'
Günün kahramanı olmuştu... Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı
Büyükada’da fayton paniği... Herkes birbirini uyardı, o anlar kamerada