Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet cuma namazı saatlerini paylaştı

Vatandaşlar, her cuma olduğu gibi bu cuma da cuma namazı saatleri için araştırmalar erken saatlerde başladı. İkamet ettikleri veya bulundukları ilde cemaatle birlikte namaz kılacak olan vatandaşlar, ‘cuma namazı saat kaçta kılınacak?’ sorusuna yanıt arıyor.

Cuma gününün ilk ışıklarında en çok araştırılan konulardan biri de cuma namazı saatleri oldu. Ezan vakti öncesinde günlük işlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Cuma namazı saatlerini inceliyor. 14 Haziran tarihli cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. Peki, cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak?



Cuma namazı Başkent Ankara'da 12.54'te,İstanbul'da 13.09'da kılınacak.

Diğer illerin Cuma namazı saatlerini görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

TÜM İLLERİN CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma namazı kaç rekâttır?



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).



Cuma hutbesinde yapılan duaya “amin” demek caiz midir?



İslam âlimleri, gerek cuma hakkındaki hadisleri, gerekse Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alarak hutbenin esasını teşkil eden rükünler ile sahih bir hutbede uyulması gereken şartları ve hutbenin adabını tespit etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196). Hatip hutbe irad ederken cemaatin konuşmasının doğru olmadığını ifade eden hadisler vardır (Buhârî, Cumua, 36; Müslim, Cumua, 11; Muvatta, Cuma, 6; Ebû Dâvûd. Salât, 237; Tirmizî, Salât, 256; Nesâî, Cumua, 22). Hanefi ve Şâfiîler bu hadislere dayanarak zaruret olmadıkça hutbe esnasında konuşmayı mekruh; Hanbelî ve Mâlikîler haram kabul etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 198; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 429-430). Diğer taraftan yine Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alan İslam âlimleri hutbede müminlere dua etmenin mendup veya rükün olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196).



Buna göre, hutbenin dinlenmesi, bu esnada başka işlerle uğraşılmaması, konuşulmaması gerekir. Ancak, Hz. Peygamberin (s.a.s.) ismi anıldığında sessizce salavat okunması, hatibin duasına ‘âmin’ denmesi, konuşma olarak değerlendirilmediğinden, bunların yapılmasında bir sakınca yoktur (Bkz. Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’, I, 264; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 35).

Büluğa ermeyen çocukların hutbe okuması caiz midir?



Bâliğ (ergen) olmayan ancak âkil olan çocuk, yetkili merciin izniyle hutbe okuyabilir, fakat namazı yetişkin bir kimsenin kıldırması gerekir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 39; Şeyhîzâde, Mecme‘u’l-enhur, I, 254).