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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Cuma namazı Bursa'da saat kaçta? Bursa Cuma saati

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Cuma namazı Bursa'da saat kaçta? Bursa Cuma saati

Öğle saatlerinin gelmesi ve cuma namazı saatinin yaklaşmasıyla birlikte Bursalılar da cuma namazı saati araştırmalarını yoğunlaştırdı. Temmuz ayında kılınacak ilk cuma namazını kaçırmadan cemaatle birlikte vaktinde kılmak isteyen Bursalı vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı cuma namazı saatlerini sorguluyor. İşte, 10 Mayıs Bursa cuma namazı saati...

Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, cuma namazı saati araştırmaları başladı. Bursa'da ikamet eden vatandaşlar da 'Cuma namazı saat kaçta?' sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Her hafta bir kaç dakika farklılık gösteren cuma namazının 10 Mayıs'ta saat kaçta kılınacağını merak eden Bursalılar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı namaz saatlerine göre sorgulama yapmak istiyor. Peki, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? Öğle ezanı Bursa'da saat kaçta okunacak?

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ

Bursa cuma namazı saati, şehirde günün en çok merak edilen konularından oldu. Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Bursalılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cuma namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ezanın okunacağı ve cuma namazı ibadetinin gerçekleştirileceği saati sorguluyor. İşte, Diyanet'in yayınladığı Bursa cuma namazı saati...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre cuma namazı Bursa’da saat 13.05'te okunacak ezanın ardından cemaatle birlikte kılınacak.

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest, “belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek” şeklinde tarif edilir (Merğinani, el-Hidaye, I, 12).

Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” (Maide, 5/6) buyrulur. Hz. Peygamber (s.a.s.) de hem abdestin nasıl alınacağını müslümanlara fiili olarak göstermiş (Merğinani, el-Hidaye, I, 13) hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir (Buhari, Vudu 2; İbn Mace, Taharet, 47).

Abdestin bu ayette ifadesini bulan dört farzında sünni fıkıh mezhepleri ittifak etmişlerdir. Ancak Hanefi mezhebinin dışında kalan diğer üç sünni mezhebin bunlara bazı şartlar ilave ettiği görülür. Mesela abdeste niyet etmek bu üç mezhebe göre, abdeste başlarken besmele çekmek Hanbeliler’e göre, dört farzın ayette sayılan sıraya uygun yapılması (tertip) Şafii ve Hanbeliler’e göre, bu işlemlerin ara verilmeden yapılması (muvalat) Maliki ve Hanbeliler’e göre, farzdır.

Dört mezhebin farz saydığı hususları da içerecek şekilde sünnet ve adabına (Buhari, Vudu, 8; Ebu Davud, Taharet, 65) riayet edilerek, abdest şöyle alınır:

Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Maliki mezhebine göre farz (İbn Cüzey, el-Kavaninü’l-fıkhıyye, s. 23), diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dahil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir (Kasani, Bedaiu’s-Sanai, 1, 65-75).

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