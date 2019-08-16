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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 16 Ağustos Cuma namazı saatleri

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 16 Ağustos Cuma namazı saatleri

Sabah saatlerinden itibaren cuma namazı hazırlıkları başladı. Ezanın okunacağı saat öncesinde günlük işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden ikamet ettikleri veya bulundukları ildeki cuma namazı saatini araştırıyor. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 16 Ağustos Cuma namazı saatleri

Her cuma olduğu gibi bu cuma da namaz saati dakikalar öncesinden gündeme geldi. Cuma namazını cemaatle birlikte ön safhalarda kılmak isteyen vatandaşlar, 16 Ağustos tarihli ezan okunuş saatini merak ediyor. Cuma namazı saati Türkiye’nin güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına farklılık gösteriyor, her hafta birkaç dakikalık fark gösteren Cuma namazı saatleri Diyanet üzerinden paylaşıldı. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 16 Ağustos Cuma namazı saatleri...

Cuma namazı, 16 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da 13.14, Ankara'da 12.58, İzmir'de 13.21'de kılınacak. Diğer illerin Cuma namazı saatlerini görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz 

DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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