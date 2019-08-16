Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 16 Ağustos Cuma namazı saatleri
Sabah saatlerinden itibaren cuma namazı hazırlıkları başladı. Ezanın okunacağı saat öncesinde günlük işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden ikamet ettikleri veya bulundukları ildeki cuma namazı saatini araştırıyor. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 16 Ağustos Cuma namazı saatleri
Her cuma olduğu gibi bu cuma da namaz saati dakikalar öncesinden gündeme geldi. Cuma namazını cemaatle birlikte ön safhalarda kılmak isteyen vatandaşlar, 16 Ağustos tarihli ezan okunuş saatini merak ediyor. Cuma namazı saati Türkiye’nin güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına farklılık gösteriyor, her hafta birkaç dakikalık fark gösteren Cuma namazı saatleri Diyanet üzerinden paylaşıldı. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 16 Ağustos Cuma namazı saatleri...
Cuma namazı, 16 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da 13.14, Ankara'da 12.58, İzmir'de 13.21'de kılınacak. Diğer illerin Cuma namazı saatlerini görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz
Yorumları Göster
Yorumları Gizle