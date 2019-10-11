Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 11 Ekim cuma namazı saatleri

Her hafta değişen cuma namazı saatleri, camilere gidip cuma namazı ibadetini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cemaatle birlikte cuma namazını eda edecek olan Müslümanlar, bu hafta cuma namazının yaşadıkları illerde kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, namaz saati sayfasından tüm illerin saat bilgini paylaştı. İşte, Diyanet bilgisine göre, Türkiye geneli 11 Ekim cuma namazı saatleri.

Cuma namazı 11 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da 12:56'da, Ankara'da 12:41'de, İzmir'de 13:03'te, Bursa'da 12:56'da, Antalya'da 12:49'da kılınacak.

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Cuma namazının hükmü nedir?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mehmetçik için Muğla’da zafer duası yaptı

“İl Buluşmaları” programı kapsamında Muğla’ya giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şahidi Camii’nde “Barış Pınarı Harfekatı”nın zaferle sonuçlanması için Sabah namazında düzenlenen programda dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İl Buluşmaları” programı kapsamında Muğla’ya gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Muğla’da ilk olarak Şahidi Camii’nde “Barış Pınarı Harfekatı”nın zaferle sonuçlanması için il müftülüğü tarafından sabah namazında düzenlenen programa katıldı.

Vatandaşların yanı sıra asker ve özel hareket polislerinin de katıldığı programda, sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu, namazdan sonra tesbihat yapıldı ve dua edildi.

Programda Fetih Suresinden bir bölüm okuyan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mehmetçik için yaptığı duasında şu niyazda bulundu:

Ya Rabbel alemin şu anda sınırımızın ötesinde barış getirmek, fitneyi, tefrikayı, milletimize, vatanımıza kasteden terör örgütlerini ortadan kaldırmak için mücadele vermekte olan şanlı Mehmetçiğimize, şanlı ordumuza, tüm güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım!

Ülkemizin içerisinde ve dışarısında milletimize kast etmiş olan hainlere fırsat verme, onları en kısa zamanda ‘Kahhar’ isminin tecellisiyle kahr-u perişan eyle Allah'ım! Ya Rabbel alemin Sen Bedir'de, Uhud'da Hendek'te ve mazlumun yanında, zalimlerin karşısında olmak ve barışı gerçekleştirmek için mücadele etmiş olan tüm ecdadımıza meleklerinle yardım eyledin. Ya ilahel alemin şanlı ordumuzu meleklerinle destekle, yardımların en güzeli ile onlara yardım eyle Allah'ım! Kendilerine güç, kuvvet ver ve milletimizi, devletimiz ilelebet payidar eyle Allah'ım!

Ya Rabbel alemin aramıza sevgi, saygı ve muhabbet bağlarını yerleştir. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan fitnecilere, fesatçılara, tefrikacılara fırsat verme Allah'ım! Onların hidayetleri mümkünse hidayet eyle, mümkün değilse ıslah eyle, o da mümkün değilse milletimiz için kurmuş oldukları her türlü hile ve desiseleri, tuzakları başlarına makus eyle Allah'ım!

“Onları düşmana karşı muvaffak eyle Allah'ım”

Ya Rabbel alemin Kuranı Kerim'in de Sen buyoruyorsun ki, “Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı” bütün askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz atışlarını yaparken senin bu ayeti kerimenin sırrına mazhar bir şekilde atış yapıyorlar, atışlarını isabetli eyle. Onları düşmana karşı muvaffak eyle Allah'ım!

Ya Rabbel alemin senin Mümin kullarını koruman onlar için bir zırhtır. En güzel bir şekilde kendilerini senin zırhınla koru yarabbi onları düşman tarafından gelen her türlü kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım!”