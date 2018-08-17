İl il cuma namazı saatleri: İstanbul’da cuma namazı vakti
Bugün, Türkiye’nin dört bir yanında 2018 ağustos ayının üçüncü cuma namazı kılınacak. 7 bölgede olduğu gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da kendilerine en yakın camilerde toplanıp okunan hutbeleri dinleyecek. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana... İşte il il cuma namazı saatleri...
Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı için hazırlıklar başladı. Tüm illerde olduğu gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da cuma namazı saatini sorguluyor. Ezan okunuş saati her hafta birkaç dakika farklılık gösteriyor. Namaz ibadetini cemaatle birlikte kılmak, camilerde ön safhada yer almak isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden cuma namazı saatini araştırıyor. Peki, İstanbul’da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
CUMA NAMAZI SAATLERİ
İslam dininin buyruklarından birisi olan Cuma Namazı, bu hafta Ankara'da 12.59'da kılınacak. İstanbul'da ise Cuma Namazı'nın idrak edileceği saat 13.14 olacak. Cuma saati İzmir'de 13.22, Adana'da 12.49, Antalya'da 13.08, Bursa'da ise 13.14'te eda edilecek. Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?
Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.
Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).
Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).
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