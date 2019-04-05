Diyanet il il cuma namazı saat bilgisi! Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, nisan ayı içinde eda edilecek ilk cuma namazına yönelik hazırlıklar da hız kazandı. Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte cuma namazlarını kılmak isteyen vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

5 NİSAN 2019 CUMA NAMAZI SAATLERİ

İslam alemi tarafından büyük önem verilen cuma gününe özgü olan ve cemaatle birlikte toplu şekilde kılınan cuma namazının saat araştırmaları da erkenden başladı.



Diyanet'ten alınan bilgilere göre cuma namazı bugün yani 5 Nisan'da İstanbul'da 13:12'de, Ankara'da 12:57'de, İzmir'de 13:19'da, Bursa'da 13:12'de, Adana'da ise 12:47'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA NAMAZININ DİNİ AÇIDAN HÜKMÜ

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).