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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.04.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Diyanet il il cuma namazı saat bilgisi! Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

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Diyanet il il cuma namazı saat bilgisi! Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

Cuma namazının saatine yönelik araştırmalar, öğle namazı vaktinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Bulundukları illere ait cuma namazı saatlerini sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da namaza yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Cuma namazı saati her hafta birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet il il cuma namazı saat bilgisi...

Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, nisan ayı içinde eda edilecek ilk cuma namazına yönelik hazırlıklar da hız kazandı. Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte cuma namazlarını kılmak isteyen vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

5 NİSAN 2019 CUMA NAMAZI SAATLERİ

İslam alemi tarafından büyük önem verilen cuma gününe özgü olan ve cemaatle birlikte toplu şekilde kılınan cuma namazının saat araştırmaları da erkenden başladı.

Diyanet'ten alınan bilgilere göre cuma namazı bugün yani 5 Nisan'da İstanbul'da 13:12'de, Ankara'da 12:57'de, İzmir'de 13:19'da, Bursa'da 13:12'de, Adana'da ise 12:47'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA NAMAZININ DİNİ AÇIDAN HÜKMÜ

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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