Cuma namazı bugün saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar 'Cuma namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını internette arıyorlar.

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi başkent Ankara’da da yaşayan vatandaşlar da cuma namazı için hazırlıklarını sürdürüyor. Namaz saatinin vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Ankara’nın 20 Eylül tarihli Cuma namazı saatini internet üzerinden araştırıyor. Peki, Ankara’da Cuma namazı saat kaçta? İşte, il il cuma namazı saatleri

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:50

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:05

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:13

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:05

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:40

ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:58

KONYA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:51

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Cuma namazı kaç rekat?

Diyanet’in aktardığı bilgilere göre; Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

Cuma namazı nasıl kılınır?

İşte cuma namazı kılınışı hakkında bilgi Cuma gününün gelmesiyle birlikte ülkenin dört bir yanındaki milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Cuma gününe özgü olan ve inananlar tarafından oldukça önem atfedilen cuma namazının kılınışı, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, cuma namazı nasıl kılınır

'Cuma namazı nasıl kılınır?' sorusu, her hafta cuma günü öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma namazı ibadeti için hazırlıklara başlayacak vatandaşlar öncelikle, cuma namazının nasıl kılındığını eksiksiz şekilde öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet'ten alınan bilgiler ışığında cuma namazının kılınışı hakkında bilgi...

Cuma namazının kılınışında niyet etmek önem arz etmektedir. Cuma namazı dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

NİYET EDERKEN:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

SON OTURUŞTA:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.