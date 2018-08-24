24 Ağustos Cuma namazı saatleri... Bugün cuma namazı saat kaçta?
'Bugün cuma namazı saat kaçta?' Namaz ibadetini cemaatle birlikte gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu soruya yanıt arıyor. Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 ilinde cuma namazı saatleri farklılık gösteriyor. Peki, bu hafta Kurban Bayramı'nın da son gününe denk gelen cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı hazırlıkları erken saatlerinden itibaren başladı. Bugün Kurban Bayramı’nın 4. gününü, aynı zamanda ağustos ayının son cumasını karşılayan vatandaşlar, öğlen saatlerinde cuma namazı için camilere gidecek. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı saatleri
21 Ağustos’ta bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, bugün de cuma namazı için sorgulamalara başladı. Her hafta olduğu gibi bu cuma da Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerin dolup taşması bekleniyor. Ön safhalarda yer almak isteyenler, günün ilk ışıklarından itibaren ikamet ettikleri ildeki namaz vaktini öğrenmeye çalışıyor. Cuma namazı saati her hafta birkaç dakika farklılık gösteriyor.
CUMA NAMAZI SAATLERİ
İslam dininin buyruklarından birisi olan cuma namazı, bu hafta Ankara'da 12.57'de İstanbul'da 13.13’de, İzmir'de 13.20, Adana'da 12.47, Antalya'da 13.06, Bursa'da ise 13.12'de kılınacak. Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ
Cuma namazının hükmü nedir?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?
Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.
Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).
Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü
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