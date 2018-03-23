Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet’ten il il Cuma namazı vakitleri

Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte namaz ibadetine yönelik soru işaretleri çoğaldı. Cuma namazı bugün saat kaçta? İbadetini vaktinde yerine getirmek ve cemaatle birlikte namaz kılmak isteyen Müslümanlar, bu soruya yanıt arıyor. İşte Cuma Namazı ile ilgili merak edilen tüm sorular ve Diyanet İşleri tarafından yayınlanan il il Cuma namazı saatleri!

Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İstanbul'da saat 13:17’de, Ankara'da saat13:01’de, İzmir'de ise saat 1324'de, Adana’da ise 12:51’de kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ



CUMA NAMAZININ KILINIŞI



Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.