Cuma namazı bugün (21 Aralık) saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? soruları günün erken saatlerinden itibaren başladı. Ezan okunuş saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, kendi ikamet ettikleri veya kısa süreli bulundukları illerin cuma namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, Cuma namazı bugün (21 Aralık) saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı vakitleri
Cuma günlerine özgü olan ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslüman'ın camileri doldurup taşırdığı cuma namazı için bugünkü saat araştırmaları başladı. Cuma namazı saatleri Türkiye’nin doğusundan batısına ve kuzeyinden güneyine farklılık gösteriyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta?
Her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı vaktinin bugün ne zaman olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilerle takip edilebiliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin cuma namazı saatleri...
21 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ
İkamet ettikleri ildeki cuma namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ezanın okunacağı vakti sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre İstanbul'da cuma namazı 13:08'de, başkent Ankara'da 12:52'de, İzmir'de ise 13:15'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı saatlerini görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
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CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
HUTBEDE TÜRKÇE DUA EDİLEBİLİR Mİ?
Duanın belli bir dilde yapılması şart değildir. Çünkü dua kulun Yüce Allah’a yönelmesi, O’na yalvarması ve O’ndan istemesidir. Dolayısıyla kişinin ne istediğini bilecek şekilde kendi diliyle dua etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak Kur’an-ı Kerim’de yer alan veya Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen duaların mümkün olduğunca kendi aslî şekilleriyle yapılması daha uygundur. Bu itibarla hutbe dualarının da aslî biçimleriyle yapılmasına gayret edilmelidir. Bununla birlikte ikinci hutbenin sonunda, cemaatin anlayabileceği bir dilde dua yapılmasının önünde de bir engel bulunmamaktadır.
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