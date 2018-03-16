Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet cuma namazı vakitleri

Bugün Mart ayının üçüncü cuması idrak ediliyor. Cuma namazı ibadetini zamanında yapmak isteyen vatandaşlar, yaşadıkları yerlerdeki namaz vaktini öğrenmeye çalışıyor. Cuma namazı, bu hafta da tüm yurt genelinde ve İslam âleminde camilerde birlikte kılınacak. Peki, 16 Mart'ta cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namaz vakitleri...

CUMA NAMAZI SAATLERİ

Öğle vakti cemaatle kılınması farz olan cuma namazının saati her hafta birkaç dakikalık fark gösteriyor, İşte 16 Mart 2018 tarihine ait cuma namazı saatleri...

Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İstanbul'da saat 13:19'da okunacak ezanın ardından kılınacak. Cuma namazı başkent Ankara'da saat 13:03'de kılınacak. İzmir'de ise cuma namazı saat 13:26'da cemaatle birlikte kılınacak.

Diğer şehirlere ait cuma namazı vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayabilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ



CUMA NAMAZI NEDİR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır. Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir. Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. ilk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur. Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur. Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur. Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir. Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır. Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur. Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.