Cuma namazı bugün saat kaçta? 29 Mart tarihli cuma namazı saatleri
2019 mart ayının son cuma namazı için geri sayım sürüyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da namaz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, erken saatlerden itibaren Cuma namazının saat kaçta kılınacağını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, 29 Mart tarihli cuma namazı saatleri…
Bugün, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar cuma namazı ibadetini gerçekleştirmek için ikamet ettikleri bölgedeki camilere gidecek. Cuma namazı ibadetini cemaatle birlikte ve camilerin ön safhalarında yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ‘Cuma namazı saat kaçta?’ sorusunu erkenden sormaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi sayfası üzerinden tüm illerin cuma namazı saatlerini paylaştı.
29 MART CUMA NAMAZI SAATLERİ
İstanbul'da 13.14, Ankara'da 13.59, Adana'da 12.49, Bursa'da 13.14, İzmir'de ise 13.21'de kılınacak. Diğer illerdeki Cuma saatlerine aşağıdaki linkte tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.
Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZI İLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORULAR
Cuma hutbesinde yapılan duaya “amin” demek caiz midir?
İslam âlimleri, gerek cuma hakkındaki hadisleri, gerekse Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alarak hutbenin esasını teşkil eden rükünler ile sahih bir hutbede uyulması gereken şartları ve hutbenin adabını tespit etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196). Hatip hutbe irad ederken cemaatin konuşmasının doğru olmadığını ifade eden hadisler vardır (Buhârî, Cumua, 36; Müslim, Cumua, 11; Muvatta, Cuma, 6; Ebû Dâvûd. Salât, 237; Tirmizî, Salât, 256; Nesâî, Cumua, 22). Hanefi ve Şâfiîler bu hadislere dayanarak zaruret olmadıkça hutbe esnasında konuşmayı mekruh; Hanbelî ve Mâlikîler haram kabul etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 198; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 429-430). Diğer taraftan yine Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alan İslam âlimleri hutbede müminlere dua etmenin mendup veya rükün olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196).
Buna göre, hutbenin dinlenmesi, bu esnada başka işlerle uğraşılmaması, konuşulmaması gerekir. Ancak, Hz. Peygamberin (s.a.s.) ismi anıldığında sessizce salavat okunması, hatibin duasına ‘âmin’ denmesi, konuşma olarak değerlendirilmediğinden, bunların yapılmasında bir sakınca yoktur (Bkz. Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’, I, 264; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 35).
Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).
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