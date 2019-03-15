Cuma namazı bugün saat kaçta? 15 Mart tarihli cuma namazı saatleri
Günün ilk ışıklarından bu yana en çok araştırılan konulardan biri cuma namazı saatleri oldu. Namaz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgedeki cuma namazı saatini merak ediyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin ezan okunuş saatini resmi sayfasından paylaştı. İşte, il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı ibadeti için sadece saatler kaldı. Cuma mesajlarını çeşitli mecralar yoluyla birbirlerine iletmeye çalışan vatandaşlar, bir yandan da cuma namazı saatini takip ediyor. Ezan okunuş saati Türkiye’nin dört bir yanında farklılık gösteriyor, bu nedenle cuma saati de her hafta birkaç dakika değişiyor. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
15 Mart Cuma günü namaz ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için namaz saatleri bilgisini yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, illere göre detay verdi.
İstanbul'da 13.18, Ankara'da 13.03, Adana'da 12.58, Bursa'da 13.18, İzmir'de ise 13.26'da kılınacak. Diğer illerdeki Cuma saatlerine aşağıdaki linkte tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.
Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
TÜM İLLERİN CUMA SAATLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle