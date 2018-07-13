Cuma namazı bugün saat kaçta? 13 Temmuz il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saati için araştırmalar günün ilk ışıklarından itibaren başladı. Bu özel ve anlamlı günün hissettirdiği güzel duyguları cuma mesajlarıyla dile getiren vatandaşlar, bir yandan da ‘Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?’ sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazı saati, her hafta birkaç dakika değişiklik gösteriyor. İkamet ettikleri veya kısa süreli bulundukları ildeki ezan okunuş saatini merak eden vatandaşlar, Diyanet’ten bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 13 Temmuz Cuma günü hangi ilde cuma namazı saat kaçta kılınacak? Namaz ibadetini cemaatla birlikte yerine getirmek isteyenler için il il cuma namazı saatlerini derledik.

Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İstanbul'da saat 13:16’da, Ankara'da saat 13:00’de, İzmir'de ise saat 13.23'de, Adana’da ise 12:50’de kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ



CUMA NAMAZI NEDEN ÖNEMLİ?



Cuma, Müslümanlarca önemli bir toplanma günüdür. Bu günde Müslümanlar camilerde toplanırlar, okunan hutbeleri dinlerler ve birlikte cuma namazını kılarlar. Sonra da birbirlerini görürler veya günlük işlerine yönelirler. Bir hadiste: "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Âdem o gün Cennet'e konulmuş, o gün Cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de o gün kopacaktır." denmiştir. Cuma şartlarını kendilerinde toplayan toplumlar için namaz mükellefiyeti olan erkeklere iki rekat cuma namazı "Farz-ı ayn"dır.



CUMA NAMAZININ ŞARTLARI



Cuma namazının biri vücup, diğeri sıhhat olmak üzere iki çeşit şartları vardır. Vücup şartları, Cumanın bir kimseye farz olması ile, sıhhat şartları da Cuma namazının sahih olması ile ilgilidir. Cumanın vücup şartları üzerinde alimlerin önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Bu şartlar: —Erkek olmak, —Hür olmak, —Mukim olmak, —Hasta olmamak, —Yaşlı olmamaktır. Buna göre, kadınlara, köle ve mahkumlara, misafir, hasta, hasta bakıcı ve yaşlı olanlara Cuma farz değildir. Bunun gibi sağlığı olumsuz şekilde etkileyecek derecede sıcak, soğuk, aşırı derecede yağmur, çamur, mal ve can güvenliğinin bulunmaması gibi mazeretler de gitmemek için özür sayılır. Cuma namazı kendilerine farz olmayanlar, Cuma namazı kılamazlar demek değildir. Şayet Cuma namazı kendilerine farz olmadığı halde kılarlarsa bu sahih olur ve o günkü öğle namazını kılmaları gerekmez.