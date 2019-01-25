Cuma namazı bugün (25 Ocak) saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri
Cuma namazının vakti erken saatlerden itibaren merak konusu oldu. Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar, her hafta olduğu gibi bugün de cuma namazı ibadetini Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurduğu saatte gerçekleştirecek. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
Vakti her hafta birkaç dakika fark eden cuma namazının bugün saat kaçta kılınacağı yurt genelinde merak ediliyor. Tarihçesi hicret öncesine dayanan cuma namazının saati Türkiye’nin 81 ilinde değişiklik gösteriyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Başta büyük şehirlerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm illerin cuma namazı saatini derledik.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre yılın ikinci Cuma namazı, Ankara'da 13.06'da kılınacak. İstanbul'da ise Cuma Namazı'nın idrak edileceği saat 13.21 olacak. Cuma saati İzmir'de 13.29, Adana'da 12.56, Antalya'da 13.14, Bursa'da ise 13.21'de eda edilecek.
Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZININ ÖNEMİ
Cuma ibadetinin önemine ilişkin delillere konu olan asıl namazın iki rek‘at olduğu hususunda İslâm âlimleri arasında görüş birliği vardır. Buna cuma namazının farzı denmektedir. Bu namazı kıldırırken imam, öğle namazından farklı olarak Fâtiha’yı ve zamm-ı sûreyi sesli okur. Resûl-i Ekrem’in cuma günü öğle vaktinde gerek hutbeden önce gerekse anılan iki rek‘at farz namazdan sonra bir miktar nafile namaz kıldığı bilinmektedir. Fakat rek‘at sayıları hakkında farklı rivayetler bulunduğu için bu konuda mezhepler de farklı değerlendirmeler yapmışlardır. Hanefî mezhebince benimsenen uygulama şudur: Hutbeden önce dört rek‘at, farzdan sonra da Ebû Hanîfe’ye göre dört rek‘at, Ebû Yûsuf ve Muhammed b. Hasan’a göre biri dört diğeri iki olmak üzere toplam altı rek‘at sünnet kılınır. Yukarıda değinilen sıhhat şartlarındaki eksiklik veya eksiklikler sebebiyle kılınan cuma namazının geçerli olmayabileceği ihtimalinden hareketle bazı yerlerde “zuhr-i âhir” adıyla kılınan dört rek‘atlık namazın sünnette ve sahâbe tatbikatında bir dayanağı bulunmamaktadır.
Cuma namazı beş vakte ilâve bir namaz olmayıp cuma günlerinde –yükümlüleri açısından– öğle vaktinin ibadetidir. Bütün İslâm âlimlerine göre, namazla yükümlü olmakla beraber kendisine cuma namazı farz olmayanlar veya farz olup da bu namazı kaçıranlar dört rek‘at öğle namazı kılarlar.
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