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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Cuma mesajları sosyal medyadan yayılıyor... İşte en güzel cuma mesajları

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Cuma mesajları sosyal medyadan yayılıyor... İşte en güzel cuma mesajları

Vatandaşlar, bugün bir mübarek cuma gününe ulaşmanın ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Sosyal medyada 'hayırlı cumalar' etiketiyle paylaşılan cuma mesajlarında 30 Ağustos Zafer Bayramı yıl dönümü de hatırlatılıyor. İşte, en çok beğeni alan cuma mesajları

Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da unutulmadı. Sosyal medyanın da geleneği haline gelen cuma mesajları çeşitli etiketlerle binlerce kişiye ulaşıyor. Vatandaşlar, hem sosyal medya profilleri hem de WhatsApp yoluyla sevdiklerine cuma mesajlarını iletiyor. Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü de bu mesajlarla birlikte anılıyor. İşte, en güzel ve en farklı cuma mesajları...

Büyük zaferimizin 97. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal #Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm #şehit'lerimizi ve #gazi'lerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum... #30AğustosZaferBayramı
#HayırlıCumalar

Hayırlı cumalar. 30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun. #hayirlicumalar

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür."

- Hz. Muhammed (SAV)#HayırlıCumalar

Ne güzel bir gün'e uyandık ki hem muzaffer olduğumuz hem de mübarek gündür..
#30Agustos #hayirlicumalar

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Dolu bir gün olsun..."Cum'a ile Mübarek olun"

...Allah'ım kâinata dilenci eyleme kalbimizi...Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada bizi...HayırlıCumalar..

Ey Allah'ım!Beni, bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme. " Hayırlı Cumalar "

İnsan neyi seviyorsa kıymeti o kadardır..İnsan deyin peşindeyse değeri o kadardır...Kişi sevdiğinden kıymet alır...
#HayırlıCumalar

Bu mübarek Cuma günü hürmetine dilediğiniz herşey hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşsün inşallah...

Allahım bu mübarek cuma günü hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa gider... Dertlilere deva.. Hastalara şifa.. Borçlulara edalar nasip et...ülkemize milletimize zeval verme.. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter..

İsraf etmeyin; Yaşamı, zamanı, sevgiyi , saygıyı ! Ve en çok da iyi niyeti...#HayırlıCumalar

"Beni kimsenin bilmesi önemli değil, Rabbim bilsin yeter! Kim ne derse desin bana, Rabbim 'kulum' desin yeter!"( Hz Ömer- r.a.) #HayırlıCumalar

Cuma Aşktır, Muhabbettir, Bereket ve Rahmettir. Gönüller duada birleşince, Cuma'nın fazileti de artar. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle...
#HayırlıSabahlar

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