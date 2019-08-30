Cuma mesajları sosyal medyadan yayılıyor... İşte en güzel cuma mesajları
Vatandaşlar, bugün bir mübarek cuma gününe ulaşmanın ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Sosyal medyada 'hayırlı cumalar' etiketiyle paylaşılan cuma mesajlarında 30 Ağustos Zafer Bayramı yıl dönümü de hatırlatılıyor. İşte, en çok beğeni alan cuma mesajları
Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da unutulmadı. Sosyal medyanın da geleneği haline gelen cuma mesajları çeşitli etiketlerle binlerce kişiye ulaşıyor. Vatandaşlar, hem sosyal medya profilleri hem de WhatsApp yoluyla sevdiklerine cuma mesajlarını iletiyor. Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü de bu mesajlarla birlikte anılıyor. İşte, en güzel ve en farklı cuma mesajları...
Büyük zaferimizin 97. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal #Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm #şehit'lerimizi ve #gazi'lerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum... #30AğustosZaferBayramı
#HayırlıCumalar
Hayırlı cumalar. 30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun. #hayirlicumalar
"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür."
- Hz. Muhammed (SAV)#HayırlıCumalar
Ne güzel bir gün'e uyandık ki hem muzaffer olduğumuz hem de mübarek gündür..
#30Agustos #hayirlicumalar
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Dolu bir gün olsun..."Cum'a ile Mübarek olun"
...Allah'ım kâinata dilenci eyleme kalbimizi...Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada bizi...HayırlıCumalar..
Ey Allah'ım!Beni, bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme. " Hayırlı Cumalar "
İnsan neyi seviyorsa kıymeti o kadardır..İnsan deyin peşindeyse değeri o kadardır...Kişi sevdiğinden kıymet alır...
#HayırlıCumalar
Bu mübarek Cuma günü hürmetine dilediğiniz herşey hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşsün inşallah...
Allahım bu mübarek cuma günü hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa gider... Dertlilere deva.. Hastalara şifa.. Borçlulara edalar nasip et...ülkemize milletimize zeval verme.. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter..
İsraf etmeyin; Yaşamı, zamanı, sevgiyi , saygıyı ! Ve en çok da iyi niyeti...#HayırlıCumalar
"Beni kimsenin bilmesi önemli değil, Rabbim bilsin yeter! Kim ne derse desin bana, Rabbim 'kulum' desin yeter!"( Hz Ömer- r.a.) #HayırlıCumalar
Cuma Aşktır, Muhabbettir, Bereket ve Rahmettir. Gönüller duada birleşince, Cuma'nın fazileti de artar. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle...
#HayırlıSabahlar
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