Cuma mesajları sosyal medya paylaşımlarında yer alıyor.. Farklı cuma mesajı seçenekleri

Cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da internette en fazla rağbet gören konulardan biri oldu. Bu anlamlı günün faziletini taçlandırıp sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, en güzel gönderiler için cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, sevdiklerinize sosyal medya ve Whatsapp üzerinden gönderebileceğiniz en anlamlı cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bizlere mağfiret ihsan eyle. Günahlarımızı rahmet mevsimlerinde yıka. Geleceğimize serinlik ve aydınlık ver. Bu güzel günde Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Selam ve Dua İle Hayırlı Cumalar…

Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ey Benim Güzel Mevlam, Benim Senden istediklerimi Değil; Senin Bende Görmek İstediklerini Yaşat Bana. Amin! Hayırlı Cumalar.

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duayı ettirir sahibine, en güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Hayırlı cumalar

Allah'ım; Cumâ günleri kazanacağımız sevapları, Nurdan mürekkeplerle yazdır meleklerine.. (Amin) Hayırlı Cumâlar..

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! İmanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. Hayırlı Cumalar.

Allɑh'ım! Dillere destan, gönüllere ilaç rɑhmetin ile merhametini dileniyor ve bizleri insan olarak haşretmeni istiyoruz. Hayırlı nurlu cumalar.

Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )

Sana kul olmayan, kula kul olur. Sana kul olmayan, nefsine köle olur. Rabbim! bizi Sen'den uzak ve gafil eyleme!” Amin… Hayırlı Cumalar.

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı Cumalar.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder Hayırlı Cumalar

Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.

Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah kalplerinize bakar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

Allah’ım bizi bize bırakıp şeytanın ve nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi rızanı kazanıp, cennette cemalini görenlerden eyle. Hayırlı nurlu cumalar.

Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmetteki kokusudur... Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarında, varlıkların özü, sevdaların en yücesi olan Sevgili Peygamberimiz Muhammed’imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan

olabilmemiz duasıyla... Cumamız mübarek olsun…

Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap. Hayırlı Cumalar.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun

Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Cumalar.

Belki kalbindir acıyan. Belki bedenin. Belki de ruhundur kıvranan. Belki de bin bir türlü muamma. Her ne durumda olursan ol diline yakışır bu dua. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimi. Ya Rabbi; Razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet. Dua ile cumamız mübarek olsun.

Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Ramazanın hürmetine içinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar

Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine,kıyamete kadar hergün,o kadar sevap verilir ki,adedini Allah’u Teala bilir.’ Cumamız Mubarek olsun inşallah.

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

"Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır." Cumanız Mübarek Olsun.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.