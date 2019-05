Cuma mesajları internet ve sosyal medyanın gündeminde | Ramazan'a özel cuma mesajı seçenekleri

Cuma mesajları, rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan ayının son cumasında vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dua ve güzel dileklerin yer aldığı cuma mesajlarını akrabalarına göndermek isteyenler, birbirinden farklı cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, sosyal medya ve SMS üzerinden sevdiklerine gönderebileceğiniz cuma mesajı seçenekleri.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

*Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah’ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.

*Rabbim! Zindan bana, bunların beni çağırdıklarından daha sevimlidir. (Yusuf Suresi) Hayırlı Cumalar! Selam ve Dua ile…

*Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret nede bir alış-veriş Allah’ı anmaktan (O’na ibadet etmekten ve emirlerine bağlamaktan), namazı gereği üzere kılmaktan ve zekat vermekten kendilerini alıkoymaz. (Nur, 37) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun! Selam ve Dua İle…

*Ey İman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Hac, 77) Cuma gününüz bin mübarek olsun. Dua beklerim, Selamlar.

*Allah tarafından geri çevrilmesi, Mümkün olmayan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah’ındır. (Şura, 47-49) Cuma Gününüz Mübarek olsun! Dua eder Dua beklerim. Selamlar.

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

*Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

*Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

*Allah’u Teala’yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah’ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah’ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. (HADİSİ ŞERİF) Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. SELAMLAR…

*UNUTTUM! Dünya bir gölgelikti oysa…Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece uğradığımı unuttum… Unuttum yapmam gerekenler vardı, burası imtihandı… Zevke sefaya dalıp, ahiretimi unuttum…Rabbime verdiğim bir sözüm vardı, dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çabuk unuttuk kulluğu, imtihanı, ölümü, hesabı, sıratı, cehennemi…Hatırlayan ve hatırlatanlardan olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

*Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

*Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

*Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

*Allah”ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

*ALLAH’ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

*Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin…

*Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud”a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

*Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

*Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

*Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

*Dünyayı dünya yapan içindeki insanlardır. İnsanı insan yapan içindeki imandır. Rabbim doğru yoldan ayırmasın bizi! Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

*İnsan; geçmişin hasretlisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikâyetçisidir! Allah bizi şikâyet değil şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı cumalar.

*Ey kapıları açan Allah’ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah’ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur’an-ı Kerim’den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

*Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun…

*Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

*Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

*Yüce Rabbim, omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Hayırlı cumalar.

*Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

*Allah ölmeden önce tevbeyi, ölüm anında şahadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

*Bir dua gönderiyorum hepinize sɑğlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun. Allah”ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

*Allah’ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

*İmkanım yoktu deme, kendine doğruyu söyle; üşendim de, tembellik ettim de, yapmak içimden gelmedi de, hiç değilse yattım de. Ne dersen de ama imkanım yoktu deme… Unutma; İman en büyük imkandır. İmanı olanın, imkanı tükenmez. Hayırlı, nurlu cumalar. Cumamız mübarek olsun.

*Cuma günü tırnağını kesen kimse,bir hafta,belalardan emin olur inş.” Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

*Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eylesin! Hayırlı Cumalar.

*Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.” Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

*Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

*Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

*Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur.” Cumamız Mubarek olsun inşallah.

*Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun

*Ey Rabbim…Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah.

*Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

*Allah”u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır.Cuma namazı vaktinde alış-veriş günahtır. Cumamız Mubarek olsun inşallah.

*İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

*İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

*Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, şerli kimselerin ve şeytanın tuzaklarından Allah bizi ve sevdiklerimiz korusun. Hayırlı Cumalar.

*Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin.

*Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Rabbimiz dualarımız kabul buyursun. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*Allah”ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

*Allah”ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

*Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

*Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.

*Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

*Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

*Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun insaALLAH…

*İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun” derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

*Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarında, varlıkların özü, sevdaların en yücesi olan Sevgili Paygamberimiz Muhammed”imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla. Hayırlı Nurlu Cumalar.

*Bugün Hiç Salavat Getirdin mi? Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Hayırlı Cumalar..

*Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. (Bakara Suresi 286) Cumamız Mübarek Olsun..

*Allahım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allahım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun..

*İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü”minin kardeşine gıyabında ettiği dua” Hayırlı Cumalar.

*Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır,ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir.Cumanız Mübarek Olsun.