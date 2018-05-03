Cuma mesajları 2018 - Cuma mesajlarında sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel seçenekler

Cuma mesajları, cuma gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Cuma mesajları seçeneklerini değerlendirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden en iyi seçenekleri sorguluyorlar. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı cuma mesajları.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Melekler daima duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun..

Gülün güzeli baharın başında çiçek verendir. Dostun güzeli, vefası uzun sürendir. İnsanın özeli, umulmadık anda selam gönderendir. Allah’ın Selamı ve Rahmeti, Bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ey Rabbim; gözlerimizden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et. Amin. Hayırlı cumalar.

Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk. Sana olan ihtiyacımız, Senin büyüklüğün kadar. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rabbi; gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte af diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Ey gönül Olmadı mı 'nasip değilmiş' de talip ol rızaya Tevekkül et,kaderi gör Aşkla yönel yüce Mevlâya. HAYIRLI CUMALAR.

'Size açık bir nur (Kur'an) indirdik. Müminlere yol gösterici ve mujdecidir. Ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar öğüt alsınlar. ' (nisa-174, Neml-21, Sad-29) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmezmiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed) Hayırlı cumalar.

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz) Hayırlı cumalar.

Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali) Hayırlı cumalar.

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. (Deylemi) Hayırlı cumalar.

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani) Hayırlı cumalar.

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi) Hayırlı cumalar.

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani) Hayırlı cumalar.

Cuma günü sabah namazından önce, "Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni) Hayırlı cumalar.

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym) Hayırlı cumalar.

Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. (Tirmizi) Hayırlı cumalar.

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. (İsfehani) Hayırlı cumalar.