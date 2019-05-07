Çukurova Üniversitesi 19 engelli sürekli işçi alımı yapacak – İşte başvuru şartları
Çukurova Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığının resmi sayfası üzerinden 19 engelli sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Şartları uyan adaylar, Çukurova Üniversitesi 19 engelli sürekli işçi alımı için www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek. Peki, Çukurova Üniversitesi 19 engelli sürekli işçi alımı için başvuru şartları neler?
Çukurova Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev yapmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden Engelli Kontenjanında kura usulü ve EKPSS ile ‘‘Sürekli İşçi” alınacaktır.
Şartları uyan adaylar, 06.05.2019-10.05.2019 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1- 2527 Sayılı Türk soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
2- Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
5- Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle, bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
7- Engelli adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 Sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
8- Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonucuna göre, işe başlatılmayı hak kazanan işçiler, kurumca belirlenecek mülakat sonucuna göre işe başlatılacak olup, www.cu.edu.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılırlar.
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