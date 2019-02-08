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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eren Aka / Söz Yerel Yönetimlerde
08.02.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

“Çukurova için yapacak çok şey var”

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“Çukurova için yapacak çok şey var”

Adana’nın yeni dönem için de aday olan merkez Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’le yerel seçimleri ve projelerini konuştuk. Başkan Çetin, ayrım gözetmeden Adana’ya hizmet ettiğini belirterek, “Hiçbir ayrım yapmaksızın halkımız için çalışmak bizim tek ve temel hedefimiz oldu. Bizler bu şiarla çıktığımız bu yolda şimdi bir 5 yıl daha Çukurova’ya hizmet etmenin onurunu yaşamak istiyoruz. Çukurova’da yapacağımız daha çok şey var” dedi.

ÇUKUROVALILARLA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDUK“Çukurova için yapacak çok şey var”

-Sosyal belediyecilik alanında yaptığınız hizmetler sürekli gündeme geldi. Halkla iç içe yönetim anlayışını benimsediğiniz ve uyguladığınız konuşuluyor. Bunu nasıl başardınız?

Biz, göreve geldiğimizin ilk cuması makam koltuğumu bahçeye indirdim ve başkan yardımcılarım, müdürlerimle halkımızın karşısına çıktım. O günden sonra, 5 yıldır aralıksız her cuma ‘halk günü’ yaparak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik.

Halkımızın bize ulaşmasını kolaylaştırmak ve ulaşılabilirlik adına güneş doğmadan halkımızla buluştuk. Sabah 06.00 toplantılarında mesaisi nedeniyle halk gününe katılamayan halkımızla buluştuk.

Simidimizi paylaştık, halkımızla aramızda gönül köprüsü oluşturduk. Bununla da yetinmeyip haftanın bir günü sosyal medya hesaplarından ‘sen sor başkan cevaplasın’ etkinliğimizi başlattık. Halkımızın sosyal medyadan ilettiği sorunlarına anında cevap vererek, birimlerimizde acil müdahale ekipleri oluşturduk ve halkımızın sorunlarını, daha etkinlik devam ederken çözerek, çalışmaları fotoğrafıyla birlikte sosyal medyada yayınladık. Halkımızla buluşmamıza hiçbir şeyin engel olmaması adına, tüm engelleri kaldırmak adına, tüm enerjimizi harcadık. 5 yıl ilçemizi halkımızla birlikte yönettik. 5 yıl daha birlikte yönetmek için yola çıktık.

“Çukurova için yapacak çok şey var”

İLÇEMİZİ HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETTİK

-Çukurova halkına buradan seslenecek olursanız ne söylersiniz?

5 yıl boyunca Çukurovamıza coşkuyla, heyecanla hizmet ettik. Ve Çukurova tarihinin en büyük projelerini bu dönemde hayata geçirdik. 5 yılda Çukurovamızın her yerine, her mahallesine hizmet götürdük. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayatın aktığı her yerde halkımızla hep birlikte olduk. Hiçbir ayrım yapmaksızın halkımız için çalışmak bizim tek ve temel hedefimiz oldu. Bizler bu şiarla çıktığımız bu yolda şimdi bir 5 yıl daha Çukurova’ya hizmet etmenin onurunu yaşamak istiyoruz. Çukurova’da yapacağımız daha çok şey var! Aynı inanç ve kararlılıkla ilk günkü heyecan ve azimle halkımıza duyduğumuz sevgi ile ikinci dönemde de büyük işler başaracağız. Sizlere verdiğimiz her
sözü bu dönem de tutacağız ve Çukurova’nın farkını ortaya koyacağız.

-2019 yerel seçimlerinin önemini sizden dinleyelim.

İktidarın kilidi yerel yöneticilerin elindedir. Yerel yönetimler, siyasetçiler ve mensubu oldukları siyasi partiler için laboratuvar özelliğindedir. Zira yerel yönetimlerde direkt halkla temas vardır; halk da burada edindiği kanaatini kolay kolay değiştirmemektedir. Türkiye’de 2023’teki başkanlık ve parlamento seçimlerine kadar seçmenin önüne sandık konulmayacak. Dolayısıyla önümüzdeki
dönemde partiler 2019’daki “yerel seçimler”de aldıkları oy oranlarıyla birlikte anılacak.

“Çukurova için yapacak çok şey var”

250 BİN KİŞİLİK İMAR SORUNUNU ÇÖZDÜK, TAPULARI DAĞITACAĞIZ

-Çukurova’ya yaptıklarınız ve seçildiğiniz takdirde yapmak istedikleriniz arasında en çok önemsediğiniz projeler hangileri?

Adana’nın çehresini değiştirecek, Türkiye’de diğer belediyeler tarafından da örnek alınan projelere imza attık. 5 yıldır mücadelesini verdiğimiz, Adana’nın kanayan yarası durumundaki Şambayadı, Kabasakal ve Esentepe’yi kapsayan, 250 bin kişilik modern, altyapı sorunu olmayan, sosyal donatı
ve yeşil alanlarıyla örnek bir şehir oluşturacağımız imar krizini ortadan kaldırdık.

“Çukurova için yapacak çok şey var”


24 YILLIK SORUN

24 yıldır çözülmeyi bekleyen imar sorununu çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 250 bin kişilik
yaşam alanı oluşturacağımız Şambayadı, Kabasakal ve Esentepe’yi kapsayan bu imar çalışmamızı tamamladık. Kısa zamanda, hak sahiplerini yeni tapularına kavuşturacağız.

Çözüme kavuşturacağımız diğer vizyon projemiz ise hak sahipleriyle imza aşamasının devam ettiği Türkiye’nin en modernlerinden Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi’ni tamamlayıp hak sahiplerini sosyal donatı alanlarıyla dolu, altyapı sorunu olmayan ve yeşil alanlarıyla örnek projeyi hayata geçirmek. Ayrıca, Adana’mızın en büyük eksiği olan kongre merkezinin projesini hazırladık. Bu dönem, kentimizin bu eksiğini gidereceğiz. Bir diğer projemiz Seyhan
Baraj Gölü etrafından yapacağımız düzenleme ve projelerle kentin vizyonu haline getireceğiz.

“Çukurova için yapacak çok şey var”


ASGARİ ÜCRET BİZDE 2.450 TL

-İşçi maaşlarıyla ilgili Türkiye’de ilk önemli adımı siz attınız. Bu belediye personelinizde nasıl bir etki yarattı?

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun en düşük asgari ücretin 2.200 TL olması gerektiği çağrısını talimat kabul edip kasım ayı maaşını, sosyal haklarla birlikte 2.450 TL’ye çıkardık. Zamlı asgari ücretler 15 Şubat’ta çalışana yansırken, bizim emekçi kardeşlerimiz zamlı maaşlarını 15 Aralık’ta aldılar. Türkiye’de memur maaşlarına yapılan sosyal denge zammı olarak da yüzde 52’lik oranla, Türkiye’nin en iyi zammını gerçekleştirdik. Bugüne kadar bana çok sayıda sıfat verildi. Ama içlerinde en çok hoşuma giden; ‘İşçi dostu, emekçi dostu Soner Çetin’. Emekçi kardeşlerimiz, bugüne kadar canla başla Çukurovamız için hizmet etti. Elbette ki maaşlardaki bu yeni düzenleme çalışma azimlerini daha da artırdı. Biz emekçinin her zaman yanındayız. Emek harcayandan Allah bin kere razı olsun. Ağaç dalıyla gürler. Bir nebze olsun emekçi kardeşlerimize krizin etkilerini savuşturma konusunda destek olabildiysek ne mutlu bize.

“Çukurova için yapacak çok şey var”


YEŞİL KENT ‘ÇUKUROVA’

Çukurova, park ve yeşil alan bakımından Adana’nın en yeşil ilçesi. 202 park bulunan ilçede, Başkan Soner Çetin’le birlikte toplam 56 yeni park yapıldı, 28 park yenilendi. Parklar, çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için de spor aletleriyle donatıldı.

GIDA BANKASI UMUT OLUYOR

Göreve geldiği gün kurulması için talimat verdiği ve ilk ay ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının yapıldığı ‘gıda bankası’ ile Çukurovalılara destek veren Başkan Soner Çetin, her ay 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıyor. Başkan Çetin, hayırseverlerden elde edilen yardımların, ekipler tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine her ay aralıksız dağıtıldığını belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde, her zaman halkımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“Çukurova için yapacak çok şey var”

ON BİNLERCE KİŞİYE KIYAFET

Halkın kullanmadığı kıyafetlerin, değerlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için Çukurova’nın dört bir yanına ‘giysi toplama kutuları’ koyulması için
talimat veren Başkan Soner Çetin, yaklaşık 700 kutuyla toplanan kıyafetlerin kullanılabilir olanlarını, yıkandıktan sonra Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğuna dikkat çekti. Başkan Çetin, bu hizmetle binlerce çocuğun ve ihtiyaç sahibinin, özellikle bayramlarda ve mevsim geçişlerinde kıyafet ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

“Çukurova için yapacak çok şey var”

MAHALLELERE BİRER KREŞ

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ‘Her mahalleye bir semt kreşi’ projesini hayata geçirdi. İlkini belediye binasının bahçesine kuran Başkan Çetin, kısa zamanda, diğer semtlere de semt kreşleri yapımı için düğmeye bastı.
Kısa sürede sayıları 7’ye ulaşan semt kreşlerine, öncelikli olarak çalışan annelerin çocuklarının kayıtları alınıyor. Kreşlere çok büyük talepler olduğunu belirten Başkan Çetin, “Bizim yaptığımız semt kreşi projesi, daha sonra tüm belediyeler tarafından yapılmak istendi” dedi.

“Çukurova için yapacak çok şey var”

EMEKLİ EVLERİ

Başkan Soner Çetin, yıllarını çalışarak geçirmiş emekliler ve kadınlar için de her semte emekli dinlenme evleri ve kadın sohbet evleri yapımı için düğmeye bastı. Başkan Çetin, bugüne kadar 9 emekli dinlenme evi ile 4 kadın sohbet evinin hizmete açıldığını, sayılarını artırmak için proje ve yer tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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