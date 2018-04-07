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    Çukurca’da hain tuzak: 2 şehit, 1 yaralı

    DHA
    07.04.2018 - 00:52 | Son Güncelleme:

    HAKKÂRİ’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, iki asker şehit oldu.

    Şentepe üs bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, infilak etti.

    Patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, bir uzman erbaş da yaralandı.

    Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkâri’ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

    Şehit Pehlivan'ın acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesindeki ailesine ulaştı.

    Şehit Uzman Çavuş Yalap’ın Kırklareli’nin Kofçaz ilçesindeki baba evine de ateş düştü.

    Yalap’ın Çukurca’da geçen sene PKK’lı teröristlerin saldırısında yaralandığı ortaya çıktı.

    Yalap’ın tedavisinin ardından kendi isteğiyle yeniden Çukurca’ya gittiği öğrenildi.

    Etiketler: Hakkari , gazetehaberleri , gündem
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