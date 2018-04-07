Çukurca’da hain tuzak: 2 şehit, 1 yaralı

Şentepe üs bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, infilak etti.

Patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, bir uzman erbaş da yaralandı.

Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkâri’ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Şehit Pehlivan'ın acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş Yalap’ın Kırklareli’nin Kofçaz ilçesindeki baba evine de ateş düştü.

Yalap’ın Çukurca’da geçen sene PKK’lı teröristlerin saldırısında yaralandığı ortaya çıktı.

Yalap’ın tedavisinin ardından kendi isteğiyle yeniden Çukurca’ya gittiği öğrenildi.