Çukurca’da hain saldırı: 1 şehit
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1 asker şehit düştü.
Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesine gece saat 01.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) ağır yaralandı. Ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yıldırım için saat 14.00’de Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
Hakkâri Çukurca’da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
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