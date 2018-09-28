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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
28.09.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Çukurca'da görevli polisten örnek davranış

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Çukurca'da görevli polisten örnek davranış

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde görevli komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu, mesai saatlerinin dışında çocuklara kick boks eğitimi veriyor.

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışan güvenlik güçleri, başlattıkları projelerle de devlet ve vatandaş arasında gönül köprüsü oluşturuyor.

Gaziantep'ten 4 yıl önce Çukurca ilçesine atanan komiser yardımcısı Elceoğlu da gündüz ilçedeki huzur ve güvenliğin bozulmaması için çaba gösterirken, akşamları da çocukları terör örgütü ve yandaşlarının tuzaklarından korumak için ter döküyor.

Çukurcada görevli polisten örnek davranış

İlçede meslektaşları ile kontrol noktalarındaki uygulamalara katılan Elceoğlu, çocuklara da İlçe Emniyet Müdürlüğünce desteklenen kick boks kursları ile spor sevgisi aşılıyor.

Çeşitli tarihlerde düzenlenen kick boks şampiyonalarında dereceler elde eden ve antrenörlük yapan Elceoğlu, kapalı spor salonu ve açık havada düzenli olarak idman yaptırdığı 50 sporcuyla yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Çukurcada görevli polisten örnek davranış


"Biz bu çocuklar için burada varız"

Komiser Yardımcısı Elceoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları ile terörle mücadele görevlerini 7 gün 24 saat sürdürdüklerini söyledi.

Çukurcada görevli polisten örnek davranış


Milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için her zaman görevlerinin başında bulunduklarını belirten Elceoğlu, şöyle dedi:
“Amacım çocuklara bir şeyler verebilmek. Bu çocuklar artık bize taş atmayacak, polisi sevecek, sarılacaklar. Taş atan çocuk değil, polisi görünce sarılıp öpen çocuklar yetiştireceğim. Çocuklar antrenmana gelince bana sarılıyorlar. Emniyet teşkilatından böyle bir eğitimi aldıkları için mutlular. Önce 6 öğrenci ile başladım. Daha sonra öğrenci sayım 36 'ya çıktı. Her gün sayımız artıyor. Biz bu çocuklar için burada varız ve burada var olmaya devam edeceğiz."

Çukurcada görevli polisten örnek davranış

Yapılan duyurular sonucunda kurslara katılan çocukların malzeme ihtiyaçlarını karşılayan İlçe Emniyet Müdürlüğü, antrenmanlar sonrasında da meyve suyu ve kek ikramında bulunuyor.

Çukurcada görevli polisten örnek davranış

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