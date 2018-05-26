Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında şok sahne!
Çukur dizisinin bu hafta yayınlanacak 31. bölümü öncesinde heyecan dolu bir fragman ekranlara geldi. Yamaç abisinin yaptıklarını öğreniyor mu? sorusu izleyicilerin merakla bekledikleri konuların arasında yer alıyor. Peki Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanın da başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Yamaç ve adamları, zamanla yarışmaktadır. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç, pes etmez ve büyük bir oyunu başlatır. Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister. Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.
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