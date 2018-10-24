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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İsmail SAYMAZ
24.10.2018 - 21:02, Son Güncelleme:

Çukur can aldı! 'Hiçbir uyarı yoktu'

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Çukur can aldı! 'Hiçbir uyarı yoktu'

Belediyenin kanalizasyon işinde çalıştırılan İŞKUR’a bağlı Mehmet Suşehirli (53), kazdığı kuyunun üzerinden geçen bir aracın tekerleği altında hayatını kaybetti. Sürücü uyarı olmadan işçi çalıştıran belediyeyi suçladı.

Giresun Çamoluk’ta Mehmet Suşehirli’den, 18 Ekim’de iki arkadaşıyla belediyenin kanalizasyon arızasını gidermesi istendi. Üç işçi saat 09.00’da arızanın yaşandığı Şehit Piyade Er Sefer Karakuş Sokağı’na gitti. Yolu kazan işçiler, hiçbir önlem almadı. İşçi Yaşar Bekdemir ifadesinde “İşimiz kısa olduğu için güvenlik tedbiri almak aklımıza gelmedi” dedi. Saat 09.45’te iki arkadaşı yanından ayrıldı, Suşehirli çalışmaya devam etti.

ŞOFÖR: SES DUYDUM

Bu sırada inşaat işleri yapan Ahmet Yılmaz (40 ), çukuru fark etmedi, arabasının sağ arka tekerleği Suşehirli’nin başının üzerinden geçti. Suşehirli can verdi. Yılmaz, savcılıkta o anları şöyle anlattı: “Sağa dönmek için viraj alıp yokuş aşağı inince sağ arka tekerleğin çukura girdiğini hissettim. Bir ses duydum. Olay yerine gittiğimde Suşehirli baygındı. Göremedim. Hiçbir uyarıcı levha veya duba bulunmuyordu.”

‘SORUMLU BELEDİYE’

Yılmaz, Alucra Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. Polis tutanağında “Elli santimetre derinliğindeki çukurun varlığını ve çalışma olduğunu belirten işaretleme, tabela ve dubalama gibi, halkı ve sürücüleri dikkatli ve duyarlı olmalarına yönelik bir materyal görülmemiştir” denildi. Yılmaz’ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, savcılığa verdiği dilekçede, uyarı olmadan işçi çalıştıran belediyeyi suçladı. 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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