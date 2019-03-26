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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sekvan KÜDEN/DHA
26.03.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Cudi'de müthiş keşif! 12 milyon yıllık...

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Cudi'de müthiş keşif! 12 milyon yıllık...

Şırnak'ta Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı bölgesinde bilimsel adı 'gastropoda' olan karındanbacaklılar deniz canlısına ait olduğu belirtilen fosiller buldu. Sipahi, fosillerin, bölgede 12 milyon yıl önce olduğu söylenen denizin varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu söyledi.

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  • Cudide 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulundu
  • Cudide 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulundu
  • Cudide 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulundu
  • Cudide 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı’nda dolaşırken üzerinde, salyangoz olarak da bilinen karındanbacaklılar deniz canlısının fosilleri yer alan kireç taşı buldu. Abdullah Sipahi, fosillerin, bölgede olduğu söylenen denizin varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu belirtti. Bölgede bulunan Tethis Denizi'nin 12 milyon yıl önce kapandığını anlatan Sipahi, "Türkiye bugünkü şeklini alana kadar çeşitli dönemlerden geçmiştir. Jeolojik dönemler olarak adlandırdığımız bu dönemler sedimenter kayaçlar içinden çıkan fosillerle aydınlatılabilir. Şu an üzerinde bulunduğumuz Cudi bölgesi Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun kapanması sonucu aradaki Tethis Denizi'nin kapanmasıyla meydana gelmiş bir bölgedir. Bu Tethis Denizi günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce kapanmıştır" dedi.

Gastropoda'nın karasal, denizel ve gölsel ortamlarda yaşayabildiğini anlatan Sipahi, şunları söyledi:

"Cudi Dağı'nda bulduğumuz bu fosiller günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce bölgede bir deniz olduğunu göstermektedir. Bu fosiller gastropoda olarak tanınır. Gastropodalar karından bacaklıdır. Gastropodalar karasal, denizel ve gölsel ortamlarda yaşayabilirler. Ama bulmuş olduğumuz bu canlı denizel ortamlardaki kireç taşlarından çıktığı için biz bu canlıya denizde yaşayan bir gastropoda diyebiliriz. Denizel kireç taşları içinden çıkan bu canlı bize bölgede yaklaşık 12 milyon yıl önce bir deniz olduğunu  göstermektedir." 

Bölgedeki terör olayları nedeniyle daha önce araştırma yapılmadığını ifade eden Sipahi, "Geçmiş yıllarda bölgedeki terör olayları nedeniyle burada çeşitli çalışmalar yapılamamıştır. Bölgede sağlanan huzur sonucu gerek kamu, gerekse özel sektör çalışanları bölgede şu an detaylı çalışmalar yapmaktadır. Bunu önümüzdeki yıllarda daha iyi anlamış olacağız. Ama görünen o ki bölgede petrol, kömür gibi yer altı kaynakları bulunmaktadır" diye konuştu.

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