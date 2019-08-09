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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.08.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Cudi Dağı'nda su samuru görüntülendi

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Cudi Dağı'nda su samuru görüntülendi

Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce deresinde Türkiye'de nesilleri tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce deresinde vatandaşlar dere kıyısında balık avlarken su samuru gördü. İkizce Deresi üzerinde tesis işleten Tahirhan Osal, arkadaşları ile birlikte dere kenarında otururken yanlarında su samuru gördüklerini söyledi.

Osal, "Arkadaşlarla dere kenarında oturuyorduk. Hemen yanımızda bir su samuru yakaladığı bir balığı su kıyısında yediğini fark ettik. Biz de hemen telefonumuzu çıkarıp kameraya aldık. Su samuru bizi fark edince süzülerek İkizce deresinin sularında kayboldu. Daha öncede birkaç defe gördük. Genelde akşam saatleri ve geceleri dışarı çıkıyorlar. Böyle hayvanların burada görülmesi, Şehri Nuh’ta görülmesi bölgemizin zenginliğidir” dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise, “Cudi Dağı bilindiği üzere Hz. Nuh’un gemisinin indiği yerdir. Cudi Dağı etekleri nesli tükenmekte olan hayvanlara barınaklık yapıyor. Doğal bir denge oluşturuyor. Avrupa’dan gelen bilim adamları burada nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili araştırmalar yapmaktadırlar. En son geçen hafta su samurları ile ilgili İkizce deresinde insanların arasına kadar gelip, balık avlarken görüntülendi. Bölgemizde artık yavaş yavaş su samurlarını görmeye başladık.

Bunlar nesli tükenmekte olan canlılardır. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Ekolojik denge için sahip çıkmamız lazım. Bizim dedemiz olan Hz. Nuh bu ekolojik denge için hayvan türlerinden birer tane nesilleri tükenmesin diye almış. Buralarda salınmış ve biz maalesef onlara sahip çıkamıyoruz. Bizim bunların neslinin tükendiğini ve koruma altında olduğunu söylememiz lazım” dedi.

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