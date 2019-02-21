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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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 Oya ARMUTÇU / ANKARA
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cübbe töreninde yemin uyarısı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Cübbe töreninde yemin uyarısı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan Yıldız Seferinoğlu’nun yemin töreninde bir araya geldi. Erdoğan, salona girişte protokolün ön sırasında oturan Kılıçdaroğlu, yargı başkanları ve bakanlarla tek tek tokalaştıktan sonra kendisi için ayrılan yere oturdu.  Selahattin SÖNMEZ/ANKARA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Yüce Divan sıfatını da taşıyan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) atadığı dördüncü üye olan eski Adalet Bakan Yardımcısı ve eski AK Parti milletvekili Yıldız Seferinoğlu dün devlet zirvesinin önünde yemin ederek resmen görevine başladı.

MEVLÂNÂ’LI MESAJ

Dün sabah Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen yemin töreninde konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, Mevlânâ’nın sözleriyle hukuk devleti mesajları vererek, hukukun toplum için ekmek, su, hava kadar ihtiyaç olduğunu söyledi. Arslan, “Mevlânâ Celaleddin Rumi der ki, ‘Beden Hz. Meryem’e benzer ve her birimiz o bedende bir İsa taşırız. Dolayısıyla ne istiyorsanız onun sancısını tutkusunu ve arzusunu taşıyacaksınız. Anayasa yargısında iyi uygulama örnekleri arasında yerini alan ideal bir anayasal denetiminin derdini ve arzusunu taşıyoruz” dedi. Arslan’ın, ‘yemin’in sadakat beyanı olduğunu, AYM üyelerine yolun başında Anayasa’ya sadakat borçlu olduklarını hatırlattığını, bu yeminle sadece vicdanlarının emrine uyacaklarını taahhüt ettikleri vurgulaması dikkat çekti. Arslan şöyle dedi: “Kamusal görev ifa eden kişilerin göreve başlarken yemin etmeleri evrensel bir uygulamadır. Bu bir sadakat ve taahhüt beyanıdır. Burada amaç göreve başlayanlara sadakat borçlu oldukları değerler ile uymayı taahhüt ettikleri tutum ve davranışları daha yolun başındayken hatırlatmaktır. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak göreve başlarken bir yandan anayasayı ve temel hak ve hürriyetleri koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Diğer yandan da görevimizi yaparken her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak sadece vicdanımızın emrine uyacağımızı taahhüt ediyoruz.”

 

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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