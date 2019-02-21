Cübbe töreninde yemin uyarısı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Yüce Divan sıfatını da taşıyan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) atadığı dördüncü üye olan eski Adalet Bakan Yardımcısı ve eski AK Parti milletvekili Yıldız Seferinoğlu dün devlet zirvesinin önünde yemin ederek resmen görevine başladı.
MEVLÂNÂ’LI MESAJ
Dün sabah Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen yemin töreninde konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, Mevlânâ’nın sözleriyle hukuk devleti mesajları vererek, hukukun toplum için ekmek, su, hava kadar ihtiyaç olduğunu söyledi. Arslan, “Mevlânâ Celaleddin Rumi der ki, ‘Beden Hz. Meryem’e benzer ve her birimiz o bedende bir İsa taşırız. Dolayısıyla ne istiyorsanız onun sancısını tutkusunu ve arzusunu taşıyacaksınız. Anayasa yargısında iyi uygulama örnekleri arasında yerini alan ideal bir anayasal denetiminin derdini ve arzusunu taşıyoruz” dedi. Arslan’ın, ‘yemin’in sadakat beyanı olduğunu, AYM üyelerine yolun başında Anayasa’ya sadakat borçlu olduklarını hatırlattığını, bu yeminle sadece vicdanlarının emrine uyacaklarını taahhüt ettikleri vurgulaması dikkat çekti. Arslan şöyle dedi: “Kamusal görev ifa eden kişilerin göreve başlarken yemin etmeleri evrensel bir uygulamadır. Bu bir sadakat ve taahhüt beyanıdır. Burada amaç göreve başlayanlara sadakat borçlu oldukları değerler ile uymayı taahhüt ettikleri tutum ve davranışları daha yolun başındayken hatırlatmaktır. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak göreve başlarken bir yandan anayasayı ve temel hak ve hürriyetleri koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Diğer yandan da görevimizi yaparken her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak sadece vicdanımızın emrine uyacağımızı taahhüt ediyoruz.”
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