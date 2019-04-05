CTE 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Gardiyan alımında tarih belli oldu mu?
Ceza Tekvif Evleri bünyesine 2019 yılında yapılması planlanan 10 bin personel alımı için bekleyiş devam ediyor. Konuya dair geçtiğimiz yılın son aylarında önemli açıklamalar yapılmıştı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Peki, gardiyanlık başvuruları ne zaman başlayacak?
Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri (CTE) Genel Müdürü Şaban Yılmaz, 2018 yılının son aylarında yaptığı açıklamalarda, 2019 yılı içinde 10 bin yeni personel alımı yapmayı planladıklarını söylemişti. İşte, konuya ilişkin detaylar...
GENEL MÜDÜR YILMAZ NE DEMİŞTİ?
Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri (CTE) Genel Müdürü Şaban Yılmaz, geçtiğimiz kasım ayında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Halihazırda CTE bünyesinde 61 bin personel ile hizmet verdiklerini aktaran Yılmaz, 2019 yılın içinde 10 bin yeni personel alımı yapmayı planladıklarını aktarmıştı...
TARİH BELLİ OLDU MU?
Geçtiğimiz yılın son aylarından beri gündemde olan gardiyan istihdamına ilişkin ilgili kurumlardan net bir tarih açıklaması yok. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.
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