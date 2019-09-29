CSO sezonu Beştepe’de açıyor
CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO), 2019-2020 sezonunu yarın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde vereceği özel bir konserle açıyor. CSO birinci şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin solistleri, dünyaca ünlü sanatçılar Güher ve Süher Pekinel piyano ikizleri olacak.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ikili açılış konserinde Fransız besteci Francis Poulenc’in iki Piyano ve Orkestra için yazdığı konçertosunu seslendirecek. Türk Halk Müziği’nin melodik ve ritmik kaynaklarından esinlenerek kendi özgün melodilerini ortaya çıkaran Ferit Tüzün’ün en önemli yapıtları arasında kabul edilen ‘Türk Kapriçyosu’ konserin açılış eseri olarak programda yer alacak. Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımı ile beraber, Gürcü asıllı Rus bestecisi Alexander Borodin’in bestelediği ‘Poloveç Dansları’ ise konserin final eseri olacak.
Pekinel Kardeşler, kendi ‘müzikal nefes derinliklerine odaklanabilmek için’ göz temasında bulunmadan çalan dünyanın tek ikilisi olma özelliğini taşıyor. Güher ve Süher Pekinel, Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw ve Tokyo Filarmoni gibi pek çok seçkin konser salonunda konserler verdi.
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