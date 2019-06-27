CRP nedir ve neden yükselir?
CRP ya da C-Reaktif Protein olarak bilinen değerler, tahlili sonuçlarında dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. CRP yüksekliği ya da düşüklüğü sağlık açısından hangi anlama geldiği ile sorgulanıyor. Peki, CRP nedir ve neden yükselir? İşte, CRP yüksekliği durumunda neler yaşanabileceği hakkında bazı bilgiler
C-Reaktif Protein (CRP) yüksekliği ve düşüklüğü, tahlil raporlarının dikkat çeken hususları arasında yer alıyor. Binlerce kişinin merakla araştırdığı CRP yüksekliği değerleri, kandaki konumu ile önem arz ediyor. İşte, CRP yüksekliği hakkında bazı bilgiler
CRP NEDİR VE NEDEN YÜKSELİR?
Kandaki CRP seviyesi birçok sebepten dolayı yükselebilmektedir. Bu nedenle tek hastalığa özgül bir laboratuvar bulgusu değildir. Dolayısıyla tanı koymak için kullanılmaz. Bu sebeple diğer sonuçlara bakılarak klinik şüphelerini destekleyici olarak CRP ölçümü yapılır. Ayrıca tanısı konulmuş çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır. Yani yüksek CRP seviyelerinin vücutta akut iltihabi bir reaksiyon veya bir enfeksiyon olduğuna işarettir.
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