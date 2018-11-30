Cristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma hangi takımda oynuyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma hangi takımda oynuyor?
GeriGündem Cristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma hangi takımda oynuyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
30.11.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma hangi takımda oynuyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma hangi takımda oynuyor?

İngiltere, Portekiz ve Brezilya gibi ülkeler dünya futboluna yön veren ve çok yetenekli futbolcular yetiştiren ülkelerdir. Cristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma bu futbolculardan bazılarıdır. Peki, Cristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma ilk 11’deyse, hangi ülkenin milli maçı oynanıyordur?

Portekiz millî futbol takımı (Portugal), Portekiz'i uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Portekiz 1966 yılında FIFA Dünya Kupası'nda 3. olmuş, 2004 yılında kendi düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise ikinci olmuştur. Son olarak da Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmuştur. Dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma Portekiz millî futbol takımının üyeleridir.

1930 yılındaki ilk kupaya katılmayan, sonrasında da 1966′ya kadar elemeleri bir türlü geçmeyi başaramayan Portekiz, 1966 FIFA Dünya Kupası'nda, Eusebio'nun kaydettiği 9 golle gol kralı olduğu turnuvada, önce grupta sırasıyla Macaristan, Bulgaristan ve Brezilya'yı 3-1, 3-0 ve yine 3-1'lik skorlarla geçtikten sonra, çeyrek finalde turnuvanın sürpriz ekibi Kuzey Kore ile eşleşti. 25. dakika geride bırakıldığında 3-0 geride olan Portekiz, ikisi penaltıdan olmak üzere Eusebio'nun ayağından dört gol bularak maçı çevirmeyi başardı ve karşılaşmayı 5-3 kazanıp yarı finale yükselse de, ev sahibi İngiltere ile oynadığı maçı kaybedip SSCB karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle tarihindeki en başarılı dereceyi elde etti. Bu başarının ardından Meksika '86'ya kadar Dünya Kupası'ndan uzak kalan Portekiz, Fas, İngiltere ve Polonya'yla aynı gruba düştü.

İlk maçta İngiltere'yi mağlup etmesine rağmen, Polonya ve Fas'a yenilerek grubu sonuncu tamamladı. Sonrasında yine 2002 FIFA Dünya Kupası'na kadar kupaya katılmayı başaramayan Portekiz, bu turnuvadaki ilk maçında ABD'ye 3-2 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapsa da, Polonya'yı 4-0′la geçti. Grubun son maçında ev sahibi Güney Kore'ye 1-0 mağlup oldu ve grubu 3. tamamlayarak kupaya veda etti.


Luiz Felipe Scolari yönetiminde 2004 Avrupa Futbol Şampiyonasında elde ettiği ikincilikle birlikte çıkışa geçen Portekiz, 2006 FIFA Dünya Kupası'na, eleme grubundan namağlup olarak gelmeyi başardı. Grupta sırasıyla Angola'yı 1-0, İran'ı 2-0 ve Meksika'yı 2-1′le geçen Portekiz, Hollanda ve İngiltere'yi de eleyerek yarı finale kadar çıktı. Fransa ve Almanya'na yenilerek dördüncü olan Portekiz, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, Fildişi Sahili ve Kuzey Kore'nin bulunduğu gruba düştü. İlk maçta Fildişi Sahili ile 0-0 berabere kalıp ikinci maçta Kuzey Kore'yi 7-0′la geçen Portekiz, son maçta da gruptan çıkmayı garantilemiş olan Brezilya ile 0-0 berabere kaldı. Ancak, İspanya’ya 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Fransa'yı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Marmara'da korkutan deprem

İlkokul mezunu savcı: Binbir surat Seher

YÖK tarafından görevden alındı

Büyük panik! Şişli'de iş merkezinde yangın