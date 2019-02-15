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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.02.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Çorum’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi daha tutuklandı

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Çorum’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi daha tutuklandı

Çorum'da narkotik polisinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde temini ve ticaretine karşı başlatılan çalışmalarda Kargı ilçe merkezli, il merkezi ve Osmancık ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 5’i tutuklanmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı olarak İstanbul’dan uyuşturucu maddeleri Çorum’a getiren A.K. ve E.G.'nin Kargı ilçesine geldiklerini tespit eden polis, yeni bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet kırık vaziyette ectacy hap ele geçirildi.

Şüphelilerin Sinop’un Boyabat ilçesindeki ikametlerinde yapılan aramalarda da 2 adet ectacy hap ve hassas terazi ele geçirildi. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi.

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